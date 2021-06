VIDEO: Mikulec ostáva vo funkcii, poslanci ho neodvolali

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady SR ho v stredu na mimoriadnej schôdzi neodvolali. Mikulca podporilo zo 153 prítomných celkovo 72 poslancov, ktorí boli proti opozičnému návrhu. Za vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo 53 poslancov, všetci z opozície.





Desiati sa zdržali, medzi nimi boli aj šiesti poslanci za Sme rodina. Dvaja z hnutia nehlasovali, a to Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská. Hlasovaním poslanci ukončili mimoriadnu 31. schôdzu parlamentu.Schôdza k odvolávaniu Mikulca sa začala v utorok (15. 6.). Iniciovala ju opozícia. Smer-SD ministra navrhol odvolať v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách a pre podozrenia o možnom manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz zo strany skupiny existujúcej v silových zložkách.Diskusia k návrhu na odvolanie šéfa rezortu vnútra trvala dva dni. Zapojilo sa do nej vyše 20 rečníkov. Medzi nimi boli aj viacerí ministri a premiér. Mikulec vystúpil v diskusii viackrát. Niekoľkokrát sa vyjadrili aj predkladatelia návrhu na jeho odvolanie.Poslanci by sa mali zísť na rokovaní aj vo štvrtok, začať by sa mala plánovaná júnová schôdza parlamentu. Zákonodarcov na nej čaká viac ako 80 bodov programu. Medzi nimi sú napríklad zmeny v oblasti kolúznej väzby, zjednotenie financovania škôl, ale aj návrh na odoberanie benefitov príslušníkom komunistického režimu a ďalšie návrhy.