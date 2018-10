VIDEO: Mráz: Funkciu primátora beriem ako službu obyvateľom mesta

Na snímke kandidát na primátora Trnavy Rastislav Mráz. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 26. októbra (TASR) - Kandidát na primátora Trnavy Rastislav Mráz vstupuje do volieb s heslom Skutočné riešenia pre Trnavu. Štyridsaťročný právnik je nominantom koalície Naše mesTTo (KDH, SZS, SDKÚ-DS), je ženatý a má tri deti.Áno, za posledné obdobie sa vytratila prirodzená komunikácia a spolupráca medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom. V dôsledku toho sme sa aj v Trnave dopracovali k štandardnej politickej deľbe v zastupiteľstve na koalíciu a opozíciu. Množstvo záležitostí týkajúcich sa rozvoja a správy mesta boli zo strany primátora skôr komunikované na sociálnej sieti ako medzi poslancami, ktorých zvolili občania. Som zástanca štandardnej politickej kultúry. Predstaviteľov samosprávy majú spájať vecné témy a tvorba projektov má byť zameraná na potreby ľudí, nie na fotografie na sociálnej sieti. Túto skutočnosť by som rád zmenil.Trnava je najpriemyselnejšie mesto zo všetkých miest na Slovensku, čo je, samozrejme, aj veľkou výzvou pre komunálnych politikov. Z môjho pohľadu sú to predovšetkým otázky riešenia statickej a dynamickej dopravy, ďalej problémy tvorby pracovných miest s pridanou hodnotou pre absolventov našich vysokých škôl ako aj problémy bezpečnosti a kvality života v našom meste.Koalícia Naše mesTTo združila tri spolupracujúce politické subjekty – Kresťanskodemokratické hnutie, Stranu zelených Slovenska a SDKÚ-DS. Väčšinovou súčasťou našej poslaneckej kandidátky sú však kandidáti, ktorí nemajú žiadnu politickú príslušnosť. Sú to obyvatelia nášho mesta, ktorí vynikajú svojou odbornosťou či občianskymi aktivitami a priznávajú sa k hodnotám, s ktorými sme prítomní a pôsobíme v tomto meste.Na kampaň budeme míňať predovšetkým prostriedky, ktoré sú vyskladané z príspevkov jednotlivých kandidátov či drobných darcov. Na aktivity mojej primátorskej kampane čerpáme predovšetkým z príspevku, ktorý nám venovalo Kresťanskodemokratické hnutie. Celkovo predpokladám, že moje výdavky na kampaň spolu s výdavkami 30 našich poslaneckých kandidátov budú zhruba na úrovni polovici zákonom povoleného limitu kampaňových výdavkov.Môj program je koncipovaný širokospektrálne pre všetkých Trnavčanov. Predpokladáme preto širokú voličskú podporu. Snažíme sa osloviť všetkých ľudí s otvoreným srdcom a triezvou hlavou, nielen vybrané skupiny.Nosnou témou môjho volebného programu je doprava. To sa mi aj potvrdzuje pri mojich každodenných stretnutiach v uliciach s voličmi Trnavy. Rozsiahle problémy v doprave nie sú len doménou Trnavy, týkajú sa všetkých väčších miest. Je však úlohou samosprávy dôsledne realizovať podporné projekty tam, kde je to možné a vytvárať tlak na štátne orgány tam, kde treba pomoc od nich. V tejto oblasti bolo v poslednom období veľa zanedbaného.Samotná mobilita v meste v sebe zahŕňa množstvo problémov. Nevyhnutné je venovať dôkladnú starostlivosť chodcom či cyklistom, ako aj riešiť problémy s parkovaním či mestskou autobusovou dopravou a budovaním nových ciest. Problémy s preplnenými cestami by čiastočne mohlo vyriešiť vybudovanie južného obchvatu Trnavy či západného dopravného prepojenia. Čo sa týka parkovania, bude nevyhnutné v niektorých lokalitách pristúpiť k vybudovaniu prvých parkovacích domov. Spolu s tým však treba aj dôkladnou vysvetľovacou kampaňou podporovať alternatívne druhy dopravy v meste, a to predovšetkým mestskú autobusovú dopravu, kde bude nevyhnutné pristúpiť k úprave trasovania a zvýšenia frekvencie spojov. Ďalej systém mestských elektrobicyklov či car - sharing. K problematike mobility patrí aj postupná obnova a rekonštrukcia povrchov ciest a chodníkov.Problematika starostlivosti o zeleň úzko súvisí s kvalitou života v našom meste. Dôležitú funkciu v tomto smere zastávajú predovšetkým naše lesoparky. Chceli by sme zrevitalizovať mestský lesopark Štrky na novú atraktívnu oddychovú zónu pre obyvateľov mesta a zásadne rozšíriť priestory na oddych v lesoparku Kamenný mlyn, ktorý vie určite viac vyťažiť aj z prítomnosti rybníkov. Znovu zavedieme efektívny a profesionálny systém starostlivosti a mestskú zeleň s dôrazom na jej udržateľnosť a zamedzenie ďalšej kvalitatívnej degradácii. Vzrastlé stromy v meste, ktoré zohrávajú významnú klimatickú úlohu pre jeho obyvateľov, nebudú predmetom ďalších barbarských výrubov, staré a vzácne stromy chceme označiť pre ich osobitnú ochranu.Súčasnému primátorovi sa značným podielom podarilo spropagovať naše mesto a posilniť zdravý trnavský patriotizmus rôznymi modernými marketingovými nástrojmi. Tento krok považujem za dobrý a viem, že v minulosti sa vedenie mesta marketingovými záležitosťami zaoberalo iba veľmi okrajovo. Viaznu nám však viaceré rozvojové a strategické projekty v oblasti dopravy a hospodárskeho rozvoja mesta, ako aj štandardný spôsob komunikácie a efektívne zabezpečovanie základných služieb zo strany mesta.Určite je na čo nadväzovať v spomínanej oblasti dobre rozbehnutej marketingovej prezentácie. Naopak, vidím mnohé nedostatky v oblasti transparentnosti, nedostatočné zabezpečovanie základných služieb pre obyvateľov mesta, spomalenú prípravu a realizáciu investičných akcií či zlú atmosféru na mestskom úrade.Funkciu primátora beriem ako službu obyvateľom mesta. Mal by mať schopnosť načúvať potrebám ľudí i rozhodnúť v kritických situáciách. Primátor by mal byť nositeľom vízie rozvoja mesta s presahom volebnej periódy.