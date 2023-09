Video: Najväčšia výzva jeho kariéry? Robert Burian vydáva remix ikonickej skladby skupiny Eurythmics

V týchto dňoch púšťa do sveta ďalší zo svojich projektov, ktorý oprávnene vníma ako jednu z najväčších výziev doterajšieho profesijného života – oficiálny remix novej verzie legendárnej skladby Sweet Dreams od Eurythmics.

Charizma, pracovitosť, profesionalita či hudobná kreativita sú črty, ktorými Robert Burian zarezonoval na slovenskej hudobnej scéne a na špici sa drží dodnes. Veď v hudbe sa pohybuje už od roku 2003, pričom fanúšikovia si ho azda najviac spájajú s Egovým letným hitom „Žijeme len raz“, ktorý aj v roku 2022 patril do TOP 10 najúspešnejších slovenských skladieb online a na YouTube už atakuje hranicu 100 miliónov pozretí, ale tiež s remixami známych slovenských aj zahraničných skladieb.

Lika Morgan - Sweet dreams |Robert Burian Remix|:

Slová uznania mu prednedávnom venovala tiež ikona česko-slovenskej populárnej hudby Marika Gombitová. Veď i jej skladbe „V období dažďa“ Robert Burian dodal nezameniteľný ráz a niekoľko týždňov patrila k najhranejším pesničkám v slovenských rádiách. Jeho schopnosti sú však známe i ďaleko za hranicami Slovenska, preto niet divu, že pod svojimi krídlami ho má na základe dlhodobej zmluvy aj švajčiarske vydavateľstvo Enormous Tunes.

Zázemie silného vydavateľstva upevnilo jeho pozíciu

„Enormous Tunes, pod ktorým vydávajú svetoznáme mená ako EDX, Nora En Pure, je domovom pre moju tvorbu už osem rokov. Počas tohto obdobia som vydal niekoľko piesní, ktoré boli také úspešné, až sa dostali do uší aj poslucháčom, ktorí bežne nereflektujú na daný štýl hudby. Veď skladba So In Love, ktorú podporili najväčšie DJ hviezdy na svete, má dnes už viac ako 7 miliónov prehratí na streamovacích službách,“ povedal producent. Ako ďalej tvrdí, tým, že sa odovzdal hudbe, ktorá je jeho srdcu najbližšia, a pravidelne vydáva i nové single prostredníctvom spomínaného vydavateľstva, vybudoval si tu určitý status aj dôveru kompetentných. Obzvlášť ho pritom teší prezývka „Our Label Buddy“, ktorou ho označujú

Podpora (aj) zo zahraničia

„Keďže pri všetkom, čo robím v mojom živote, počúvam moje srdce, je pre mňa neopísateľný pocit prijať takéto uznanie. EDX, vlastným menom Maurizio Collela, podporil takmer každý môj singel na vlastných koncertoch po celom svete aj v rámci mnohých radio shows. Moja tvorba sa mu natoľko zapáčila, že sa dokonca rozhodol osloviť ma s remixom skladby Time is Now, ktorej originál pozná celý svet a stojí za ním formácia Moloko,“ neskrýva nadšenie Robert Burian. Remix vyšiel na Spinnin‘ Records, vo vydavateľstve, ktoré je považované za najlepšie vo svete elektronickej hudby.

Príležitosť ako najväčšie uznanie

Práve vydavateľstvo Enormous prišlo prednedávnom s nápadom, ktorý okamžite zaujal aj známeho hudobníka. Robert Burian sa netají, že v jeho ponímaní išlo jednoznačne o príležitosť, ktorá sa neodmieta. „Návrh z ich strany znel, aby som zremixoval jeden z najväčších hitov všetkých čias, ktorý pozná hádam každý. Keď mi prišiel mail s touto ponukou, neváhal som ani sekundu a akonáhle som videl, že máme zelenú aj priamo od pôvodných autorov, došlo mi, že tu sa už končí sranda. Pretože prebrať na seba zodpovednosť v zmysle remixu pesničky Sweet Dreams nie je maličkosť,“ tvrdí so všetkou pokorou v hlase Robert Burian a zároveň dodáva: „Nikdy predtým som nevedel počúvať srdce a spojiť ho s hudbou tak, ako to robím dnes. Keď som odovzdal master vydavateľstvu a prišla mi odpoveď ‚Robert, this remix will go far!‘, opäť som si raz pripomenul a uvedomil, že človek k životu nič viac nepotrebuje. Iba si vážiť a vychutnať tieto šťastlivé, povzbudivé chvíle.“

V našliapnutom tempe nemieni poľaviť

Pre vydavateľstvo Enormous Tunes prespievala skladbu americká speváčka Lika Morgan. „Reakcie na tento remix ma nakopli až do takej miery, že aktuálne mám pripravené i ďalšie skladby na vydanie a som plný nových nápadov. Nielen na autorskú tvorbu, ale aj na ďalšie zahraničné či slovenské remixy. Na Slovensku aktuálne pripravujem novú skladbu s Martinom Harichom a nahrali sme párty skladbu pre deti s Mirom Jarošom. Tá nebude chýbať na jeho pripravovanom CD,“ prezrádza viac o plánovaných spoluprácach Robert Burian.

Takisto sa intenzívne venuje hraniu na klavír a pravidelne absolvuje hodiny s učiteľom. Už dlhší čas cíti, že nielen do štúdia, ale aj na vystúpenia, je potrebné priniesť čosi navyše a tým pádom aj lepší koncertný zážitok všetkým prítomným, vrátane seba. Už teraz Slovensku svojou jedinečnou tvorbou - ako staršou, tak i tou aktuálnou, robí výborné meno v zahraničí a na nedostatok pracovných príležitostí si rozhodne nemôže sťažovať. Lukratívna ponuka zhostiť sa remixu hitu Sweet Dreams je toho jasným dôkazom.

Robert Burian sa ako autor, producent či remixér má na svojom konte spolupráce s niekoľkými desiatkami renomovaných slovenských umelcov rôznych generácií. V neúplnom zozname nájdeme také mená ako M. Žbirka, M. Gombitová, K. Duchoň, M. Dočolomanský, Modus, Banket, ale aj Dara Rolins, Kontrafakt, Ego, Opak, Igor Kmeťo, Hex, Miro Jaroš, Zdenka Predná, Robo Papp, Puerto, Maduar, Dominika Mirgová až po domácich i zahraničných DJ-ov ako Michael Burian, Milan Lieskovský, Marcus Schössow, Talla 2XLC. Jeho autorské nahrávky ako aj remixy vyšli na kompiláciách a singloch renomovaných tanečných labelov ako Armada, Tetsuo, High Contrast, Spinnin‘ Records, Perfecto a samozrejme Enormous Tunes.