Video: Najväčšie stredoeurópske streetart dielo s názvom Hotel Kyjev Deconstructed vzniklo v Bratislave!

Počas posledného júnového víkendu sa v Bratislave uskutoční ďalší ročník úspešného Bratislava Street Art Festivalu (BSAF). V rámci podujatia prijali organizátori spolu so svojráznym slovenským fotografom Lousy Auberom extra výzvu. Vytvorili najväčšiu streetartovú stenu v regióne strednej Európy s názvom Hotel Kyjev Deconstructed. Vzniknuté dielo bude žiť aj

mimo budovy vo forme limitovanej módnej kolekcie z dielne Lousyho Aubera a inovatívneho streetwear retailera Footshop, ktorý podporuje spolupráce s umelcami v celom stredoeurópskom

priestore, kde pôsobí.

Hotel Kyjev je jedným zo symbolov predrevolučného obdobia v Bratislave. Jeho fasáda sa však po dlhom období zmení na umelecké dielo. Počas uplynulých troch rokov viedli organizátori množstvo rokovaní, aby sa mohlo pristúpiť k realizácii tohto nezvyčajného umeleckého počinu.

Extra výzva

„Podoba hotela Kyjev sa čoskoro zmení v rámci plánovanej rekonštrukcie. Práve tento medzičas sme chceli využiť na realizáciu najväčšieho streetartového diela na Slovensku, ako aj v regióne strednej Európy. Sme radi, že spoločnosť Footshop nám ako hlavný partner BSAF 2018 podala pomocnú ruku a spolu tak môžeme čeliť najväčšej výzve tohto druhu. Nikdy nebola v našej krajine pomaľovaná väčšia plocha, ako to bude teraz. Toto dielo sa tak celkom určite zapíše do dejín,“ hovorí Tomáš Lukačka organizátor BSAF 2018.

Footshop - premiumstreetwearretaileruž neponúka len exkluzívne tenisky, ale je známa aj módnymi spoluprácami v Prahe, Budapešti a Bratislave. Tentoraz sa rozhodla spojiť sa s organizátormi a podporiťdielo dizajnované fotografom LousymAuberom. Auberovatvorba je populárna nielen presahmi do rôznych médií, ale aj konceptuálnym prístupom k projektom. Je preto prirodzené, že sa rozhodol držať svojich zásad a pri tomto jedinečnom projekte pracuje s elementmi streetartu, s prvkami architektúry, či minimalizmom.

Pri tvorbe tohto projektu bolo jedným z jeho hlavných cieľov rešpektovať pôvodné dielo autora budovy - Ivana Matušíka. Aj preto projekt „hotel Kyjev Deconstructed“ samotnú stavbu a jej západnú fasádu reinterpretuje namiesto toho, aby ju využil ako prázdne maliarske plátno.

Šité na Slovensku

Footshop a LousyAuber zároveň prichádzajú s limitovanou (módnou kolekciou) - Hotel Kyjev capsulecollection. Jej hlavnou myšlienkou je, aby „art piece“, teda dielo Hotel Kyjev Deconstructed žilo aj mimo samotnej budovy. Na základe toho sa môžete tešiť na štýlové mikiny, tričká, šiltovky či dresy. Budú unikátne predovšetkým reprodukciou samotného diela, ktoré Lousy vytvorí na fasáde. Pôjde o limitovanúedíciu s vlastnými strihmi. Všetky produkty okrem šiltoviek sú šité na Slovensku: „Som nesmierne potešený so spolupráce so značkou Footshop. Na všetkých produktoch sa bude objavovať dizajn s nápisom a logom hotel Kyjev. Kolekcia tak bude v súlade so samotným dielom,“ povedal jej spoluautor LousyAuber.

Footshop investovaním do vzniku diela a kolekcie samotnej podporí streetartové umenie. „Čím tiež dokazujeme, že street art a streetwear idú dokopy. Nemohli sme jednoducho pri takejto príležitosti chýbať.

Už teraz sa však chystáme na ďalšie spolupráce s umelcami v oblasti módy či umenia,“ dodáva Tomáš Velický, brand manager Footshop.