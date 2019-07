Video: Nebudeme vládnuť so Smerom-SD a jeho klonmi, Kiska vylúčil aj vládu s SNS a extrémistami

Vylúčil aj spoluprácu s SNS a extrémistami

Stranu definuje ako stredovú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2019 (Webnoviny.sk) - Bývalý prezident a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska sa v utorok vyjadril, že nebudú nikdy vládnuť so stranou Smer-SD ani jej klonmi. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom uvádza priority strany o predvolebnej a povolebnej spolupráci.Kiska tiež vylúčil spoluprácu so Slovenskou národnou stranou a extrémistami. "Postavme si jasné priority - zdravotníctvo, boj proti korupcii, školstvo. Buďme k sebe ako lídri slušní," vymenoval Kiska ďalšie priority strany.Ako dodal, stretol sa s viacerými lídrami opozičných strán a je pripravený stretnúť sa aj s ďalšími. "Ak sa na tomto zhodneme, sadnime si, podpíšme to, ukážme celému nášmu Slovensku, že vieme spolupracovať, že ide o ľudí. Chceme vrátiť Slovensko všetkým ľuďom,” povedal vo videu.Andrej Kiska skončil svoj mandát na poste prezidenta 15. júna. Následne 17. júna oficiálne predstavil tím a priority vznikajúcej strany Za ľudí.Pridali sa k nemu napríklad bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková, bývala poslankyňa NR SR a Európskeho parlamentu Jana Žitňanská či bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek a organizátor zhromaždení Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.S Kiskom na vzniku strany spolupracuje aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, primátor Hlohovca Miroslav Kollár či jeho spolupracovníčka z Prezidentského paláca Vladimíra Marcinková. Kiska svoju stranu definuje ako stredovú.