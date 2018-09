VIDEO: NEZVYČAJNÝ HOSŤ: Kamera zachytila pumu na recepcii motela

Na ilustračnej snímke puma americká. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boulder 19. septembra (TASR) - Kamera zachytila pumu, ako sa odvážila vstúpiť do dverí recepcie motela v americkom štáte Colorado, informovala v stredu agentúra AP.Puma navštívila motel v meste Boulder 9. septembra. Na záberoch kamery vidieť, ako šelma najprv vtrhne pred recepciu, ale ihneď sa zastaví. Zbadala totiž hostí motela so psom na vôdzke, vysvetlil hovorca Správy parkov a divočiny štátu Colorado Jason Clay.Keď sa hostia odobrali do svojej izby, puma vstúpila do otvorených dverí recepcie a zakrátko z nich vybehla. Všetko sa odohralo bez problémov, dodal Clay.