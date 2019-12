VIDEO: NHL: Halák ozdobil 500. zápas čistým kontom, Boston zvíťazil

Hráči Bostonu Bruins oslavujú gól proti Caroline Hurricanes v zápase NHL. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky NHL:

Boston - Carolina 2:0 /HALÁK (Boston) kryl všetkých 24 striel, dosiahol druhé čisté konto v sezóne/,

Columbus - Arizona 2:4,

Florida - Minnesota 2:4,

Montreal - New York Islanders 4:2,

New Jersey - Vegas 3:4,

Philadelphia - Toronto 6:1,

Nashville - Tampa Bay 2:3 pp,

Winnipeg - Dallas 5:1 /SEKERA za hostí 0+1/,

Vancouver - Ottawa 5:2 v 3. tretine,

San Jose - Washington 2:5 v 3. tretine

New York 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák nastúpil v noci na stredu na svoj jubilejný 500. zápas v základnej časti NHL a 24 úspešnými zákrokmi pomohol Bostonu k domácemu víťazstvu 2:0 nad Carolinou. Bolo to pre neho druhé čisté konto v sezóne a už 49. v profiligovej kariére. Haláka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Bod za asistenciu si pripísal obranca Andrej Sekera, jeho Dallas však prehral na ľade Winnipegu 1:5.Z triumfu Bostonu mal radosť aj kapitán Zdeno Chára. Montreal s Tomášom Tatarom sa po sérii ôsmich prehier dočkal víťazstva, keď zdolal doma New York Islanders 4:2. Uspela aj Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom, ktorá vyhrala na ľade Nashvillu 3:2 po predĺžení.