VIDEO: NHL: Pánik skóroval za Arizonu, Halák žiaril v bránke Bostonu

Brankár Ottawa Senators Craig Anderson (41) zachraňuje pred pravým krídlom Arizona Coyotes Richardom Panikom v druhej tretine zápasu NHL, v utorok 30. októbra 2018 v Glendale v Arizone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Buffalo - Calgary 1:2 pp, Carolina - Boston 2:3 /HALÁK (Boston) kryl 42 z 44 striel/, Columbus - Detroit 3:5, Pittsburgh - New York Islanders 3:6, Montreal - Dallas 1:4 /TATAR za domácich 0+1/, Tampa Bay - New Jersey 8:3, Nashville - Vegas 4:1, Edmonton - Minnesota 3:4, Anaheim - Philadelphia 2:3, Arizona - Ottawa 5:1 /PÁNIK za domácich 1+0/, San Jose - New York Rangers 3:4 pp a sn

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik prispel v NHL jedným gólom k suverénnemu víťazstvu Arizony 5:1 nad Ottawou. Bol to pre neho druhý presný zásah v sezóne. V obrane Senators sa predstavil jeho krajan Christián Jaroš. V noci na stredu bodoval zo Slovákov aj Tomáš Tatar, ktorý si pripísal asistenciu pri jedinom góle Montrealu pri domácej prehre s Dallasom 1:4.Slovenský brankár Jaroslav Halák exceloval v bránke Bostonu, aj vďaka nemu Bruins vyhrali na ľade Caroliny 3:2. Halák predvedol 42 zákrokov, mal úspešnosť zásahov 95,5 percenta. Z triumfusa tešil aj jeho krajan Zdeno Chára.