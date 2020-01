VIDEO: NHL: Sekera strelil prvý gól v sezóne, spečatil triumf Dallasu

Center Nashville Predators Nick Bonino (13) a obranca Dallas Stars Andrej Sekera (5). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dallas 2. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera strelil v novoročnom zápase NHL Winter Classic svoj premiérový gól v sezóne. Pomohol ním k víťazstvu domáceho Dallasu Stars nad Nashvillom Predators 4:2. Duel pod holým nebom na štadióne Cotton Bowl sledovalo 85.630 divákov, čo je druhá najvyššia návšteva v histórii na profiligovom stretnutí.Stars ešte na konci druhej tretiny prehrávali 0:2, ale štyrmi gólmi za sebou dokázali skóre otočiť. Vybojovali tak svoj historicky prvý triumf v zápase na otvorenom štadióne. Gólom a asistenciou prispel k víťazstvu Dallasu Mattias Janmark, obranca John Klingberg si pripísal dve asistencie. Na štadióne namerali 12,7 stupňov Celzia - najvyššiu teplotu vzduchu v rámci doterajších novoročných zimných klasík.Dôležitý moment prišiel už v 3. minúte, keď Corey Perry nešetrným zákrokom zasiahol hlavu Ryana Ellisa a obranca Nashvillu zamieril s podozrením na otras mozgu do šatne. Predators tak museli dohrávať stretnutie s piatimi bekmi. Útočník Stars dostal za faul lakťom 5 minút + DKZ a zápas sa pre neho takisto skončil. Krátko na to zamieril na trestnú lavicu aj Blake Comeau a Predators v následnej presilovke strelili dva góly, keď sa presadili Matt Duchene a Dante Fabbro. V 9. minúte mohol Dallas znížiť, Matt Irwin fauloval unikajúceho Denisa Gurianova, ruský krídelník však trestné strieľanie nevyužil, keď pri svojom pokuse ani netrafil bránku. Na ľade sa stále viac "iskrilo", po zákroku Austina Watsona na Blakea Comeaua sa do seba pustili Radek Faksa s Colinom Blackwellom. Stars sa dostali do tempa až v druhej tretine. V jej závere znížil na 1:2 Comeau a na začiatku tretieho dejstva vyrovnal Janmark, ktorý korčuľou tečoval strelu Klingberga. Vzápätí Tyler Seguin trafil žŕdku. Tréner "predátorov" Peter Laviolette zareagoval na nepriaznivý vývoj oddychovým časom, ale zabrzdiť gólovú smrť súpera sa mu už nepodarilo. V 46. minúte Alexander Radulov v presilovke prepálil Pekku Rinneho a poslal svoj tím prvýkrát do vedenia. O minútu a pol neskôr pridal štvrtý gól "hviezd" Sekera, ktorý po strele Janmarka pohotovo dorazil puk do odkrytej bránky. Predators to v závere skúsili v power play so šiestimi korčuliarmi, ale nedokázali si už vynútiť predĺženie. Dallas slávil tretie víťazstvo za sebou, naopak Nashville v treťom zápase v rade vyšiel bodovo naprázdno.Sekera sa stal siedmym slovenským hokejistom, ktorý si zahral v novoročnej zimnej klasike. Na otvorenom štadióne v rámci NHL sa však predstavil už v roku 2016, keď v drese Edmontonu slávil v rámci Heritage Classic víťazstvo 3:0 nad domácim Winnipegom. Proti Nashvillu odohral 17:28 minút, okrem gólu si pripísal aj plusku a prezentoval sa dvoma strelami.Počas zápasu vedenie NHL oznámilo, že o rok bude Winter Classic hostiť Minnesota Wild na štadióne Target Field v Minneapolise, domovskom stánku bejzbalového tímu Minnesota Twins. Meno súpera "divochov" zverejnia neskôr.NHL Winter Classic 2020:DALLAS STARS - NASHVILLE PREDATORS 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)Góly: 39. Comeau (Dickinson, Lindell), 41. Janmark (Klingberg, Hintz), 46. Radulov (Klingberg, Benn), 47. SEKERA (Faksa, Janmark) - 6. Duchene (Forsberg, Josi), 8. Fabbro (Duchene, Josi). Brankári: Bishop - Rinne, strely na bránku: 35:33, hralo sa na štadióne Cotton Bowl, 85.630 divákov.