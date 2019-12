VIDEO NHL: Tatar gólom prispel k víťazstvu Montrealu nad Ottawou

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Washington - Boston 3:2, Montreal - Ottawa 3:2 pp /za domácich T. TATAR 1+0/, Colorado - Philadelphia 3:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel gólom k víťazstvu svojho Montrealu Canadiens na domácom ľade nad Ottawou 3:2 po predĺžení. Dvadsaťdeväťročný krídelník dostal na začiatku tretej tretiny svojím jedenástym gólom v sezóne domácich do vedenia 2:0.Senators síce vyrovnali, ale o prestížnom víťazstve v derby rozhodol v extračase Ben Chiarot. Brankár Montrealu Cayden Primeau zlikvidoval 35 striel súpera a zaznamenal prvé víťazstvo v NHL. Montreal vyhral v treťom súboji za sebou.V noci na štvrtok sa hral aj šláger dvoch aktuálne najlepších tímov v súťaži, v ktorom Washington zvíťazil doma nad Bostonom 3:2. Dva góly dosiahol domáci T.J. Oshie a víťazným zásahom sa prezentoval John Carlson. V drese víťazov odohral slovenský útočník Richard Pánik 9:52 min. a zapísal si dve strely. Za Bruins nastúpil v bránke Jaroslav Halák a zlikvidoval 22 striel Capitals. Kapitán hostí Zdeno Chára strávil na ľade 18:20 min., po bitke s Tomom Wilsonom v prvej tretine si zapísal 5 trestných minút. Bruins prehrali štvrtý zápas za sebou a potvrdili, že to na Caps nevedia, keď s nimi prehrali šestnástykrát v uplynulých sedemnástich vzájomných súbojoch.