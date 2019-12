VIDEO: NHL: Tatar s gólom a asistenciou pri prehre Montrealu

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v zámorskej NHL gól i asistenciu, ani jeho dva body ale neodvrátili prehru Montrealu na ľade Floridy 5:6. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:

St. Louis - Winnipeg 4:1,

Columbus - Chicago 2:3 pp a sn,

Ottawa - New Jersey 3:4 pp,

Minnesota - NY Islanders 1:3,

Boston - Buffalo 3:2,

Florida - Montreal 6:5 /TATAR za hostí 1+1/,

Tampa Bay - Detroit 2:1,

Arizona - Dallas 2:4,

Anaheim - Philadelphia 1:2 pp,

Calgary - Vancouver 2:5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v zámorskej NHL gól i asistenciu, ani jeho dva body ale neodvrátili prehru Montrealu na ľade Floridy 5:6. Hviezdou domácich bol Jonathan Huberdeau, ktorý si pripísal štyri body (2+2).Tatar svojim 16. gólom v sezóne znížil v prvej tretine na 1:2, necelé dve minúty pred koncom sa potom pri hre bez brankára podieľal na kontaktnom zásahu na 5:6. Canadiens ale už nedokázali poslať duel do predĺženia. Tatar sa do štatistík zapísal v treťom stretnutí za sebou, na konte má 35 bodov v 39 zápasoch. Odohral 18:52 min, pripísal si aj štyri strely na bránku a mínusový bod.Dallas štyrmi gólmi v tretej tretine otočil duel na ľade Arizony z 0:2 na 4:2 vo svoj prospech. Dvoma asistenciami k tomu prispel slovenský obranca Andrej Sekera. V 51. minúte zadovkou spoza bránky šikovne našiel Alexandra Radulova a ten vyrovnal na 2:2, dodatočne mu priznali aj asistenciu pri góle Mattiasa Janmarka do prázdnej bránky. Sekera bodoval po desiatich dueloch, na konte má v sezóne spolu päť asistencií a žiadny gól. Sekera bol na ľade takmer 15 minút, mal dva plusové body.Obranca Christián Jaroš si pripísal druhý štart v tomto ročníku profiligy, prvý od 22. novembra. Jeho Ottawa ale doma nestačila na New Jersey 3:4 po predĺžení. Jaroš odohral 7:53 min, mal plusový bod, dve zblokované strely a dva "hity". V nadstavení rozhodol o triumfe hostí Jack Hughes.Boston zdolal Buffalo 3:2, slovenský zadák Zdeno Chára strávil na ľade 22:55 min bez bodového zápisu. Pred Jaroslavom Halákom dostal v bránke domácich prednosť Fín Tuuka Rask, dvoma presilovkovými gólmi sa prezentoval v drese víťazov Jake DeBrusk.Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave si poradila s Detroitom 2:1. Černák strávil na ľade 17:22 min, na bránku súpera vyslal tri strelecké pokusy. Tampa vyhrala nad Detroitom už 16. duel v základnej časti za sebou.