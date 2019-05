Video: Nová anti hymna od Smola a Hrušky Hokejové emócie

Samozrejme kapela ráta s tým, že za tie roky, pri tých všetkých pokusoch o hokejovú hymnu a horlivé fandenie či komentovanie čohokoľvek, čo sa počas šampionátu deje, tak aj v tomto prípade sa fanúšikovia rozdelia na dva tábory. Na to celé dianie reflektuje kapela spôsobom sebe vlastným, ale v prvom rade pozitívne s jemnou a trefnou satirou, v ktorej sa nájde nejeden samozvaný tréner či kapitán z parlamentu. O klip sa postaral kameraman Pavol Varga, ktorý stojí aj za videoklipom už legendárneho hitu Som naje*aný.

„Po dvoch infarktoch a bez zbytočných statusov som si vo štvrtok po nešťastnom zápase s Nemeckom sadol s gitarou, napísal a nahral v domácom štúdiu skladbu, ktorá sa vlastne písala sama. Zhodou okolnosti som mal objednané štúdio na piatok a na miesto inej skladby, ktorú som mal dokončiť pod krycím názvom letný hit, dal prednosť spontánnej hokejovej horko-sladko-ostro-kyslej balade. So zvukárom Pavlom Fecíkom sme sa ráno dohodli, že máme čas len šesť hodín, keďže som mal s kapelou koncert vo Vranove nad Topľou a bez zbytočných rečí sme nahrali, zmixovali a zmastrovali song. V piatok cestou domov z koncertu to chalani zo skupiny počuli prvý krát, spýtal som sa, že kto môže ísť v sobotu doobeda nakrúcať klip na náš Zimný štadión. Keďže polovica kapely už mala iný program, sme tam len traja, ale myslím, že dobrého býva malo a stačilo. Mám rad tieto extrémne rýchle produkcie, kde sa veľmi nešpekuluje, je obmedzený čas a kde sa proste nechám uniesť kreativitou a hoci nikto a ani ja moc neverí, že to ma zmysel, väčšinou je z toho zaujímavý výsledok a niekedy aj nadčasový šláger, ktorý hrávame do dnes. Možno je to tým, že pravé neriešim všetky tie technické záležitosti a idem na úplnú podstatu skladby. S odstupom jedného dňa som bol príjemne prekvapený až nekritickým prijatím skladby, čo sa stáva len výnimočne. Ďakujem vesmíru, naším hokejistom a všetkým kapitánom za inšpiráciu. Som rád, že som mal tú možnosť zabaviť fanúšikov hudby, športu a hokeja zvlášť.“, približuje vznik hokejovej balady Spoko Kramár.

Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy: Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 (2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov / Live in Topfest (2010), CD a DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016) a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria – Na Vianoce patríme k sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra.