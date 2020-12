Video: Nová skladba Vebi a Aless – Každý deň: „Žiadny plán, len chcel ísť von“

Skladbu jej ešte minulý rok napísal producent Paul Project. Do skladby sa jej hodil druhý hlas, a tak sa v lete pri bazéne v Neapole dohodla s Aless.



Skladba Každý deň rozpráva o partnerskom vzťahu, ktorý sa rozpadol. A hoci sa opäť môže zdať, že Vebi spieva o svojom súkromí, nie je to tak. „V mojom živote nový muž nie je. Ani neplánujem. Takto je mi dobre. Teraz si potrebujem oddýchnuť a naplno sa venovať albumu,“ povedala speváčka.

Vebi spolu s Aless nakrúcala videoklip už v auguste, no poškodený harddisk a stratené zábery predĺžili samotnú produkciu. „Pendlujem medzi Hronským Beňadikom, Trenčínom a Talianskom,“ vysvetlila Veronika a dodala: „Samozrejme, mrzelo ma, že tie zábery nie sú, ale všetko je asi tak ako má byť. Klip sa mi páči aj v tejto novej verzii. Je celkom iný. Budem sa však tešiť, ak sa budem môcť vrátiť na pôvodné miesto a natočiť zábery k novému klipu, lebo boli úžasné.“

Skladba Každý deň vznikla minulý rok: „Poslal mi ju producent Paul Project, ktorý napísal aj text. Páčila sa mi, tak som sa ju rozhodla naspievať. Niekto sa mi však hodil do druhej slohy. V lete sme sa stretli v Taliansku s Aless, keďže ona má celú rodinu z tatinovej strany z Neapola. Spolupráca vznikla pri bazéne pri proseccu a spolu sme to nahrali.“

Vianoce strávi Vebi spolu s rodinou v Taliansku. „Danielke a Stankovi (pozn. Lobotkovi) sa s malou nedá vycestovať na Slovensko. My teda pôjdeme tam a budeme len na dome kvôli situácii, aká teraz je. Podstatné je, že budeme všetci spolu,“ povedala Veronika. „Pod stromček si neželám nič, ale len to zdravie. Rovnako tak si nikdy nedávam predsavzatia do nového roka. Chcela by som sa venovať hudbe, tvorbe nových pesničiek a videoklipov. Niečo máme v pláne aj s Dadkou.“

Vebi feat. Aless – Každý deň