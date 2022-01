Video: Nový videoklip Lukáša Adamca Zmiluj sa je plný inotajov

„Pieseň Zmiluj sa vznikla ako posledná na album. Chýbal nám tzv. signature prvok mojej kariéry. Pieseň je energická, hovorí o láske k žene, kajaní a prosbe o zmilovanie. Som rád, že aj v tomto prípade som mohol spolupracovať s Tomim Okresom a Vladom Krauszom, ktorí ju napísali. Tomi Okres je producentom celého albumu, som rád, že naša spolupráca funguje a že ľudí môžeme potešiť našou tvorbou,“ povedal L. Adamec, ktorý je známy nespútanou energiou, tú však ešte stále nemôže naplno prezentovať na koncertoch. „Dátumy na koncerty sú pripravené, ale to boli aj v rokoch 2020 a 2021. Oproti obdobiu pred pandémiou, kedy sme nestíhali nahrať album a išli sme singlovou cestou, teraz je to naopak,“ vysvetlil spevák a dodal: „Koncertovanie mi dáva to, čo chcem, prečo robím hudbu. Koncerty mi dávajú zmysel môjho bytia, mojej práce, nabíjajú ma energiou a posúvajú ma ďalej. Vďaka koncertom komunikujem s ľuďmi. Je to pre mňa škola a cesta. Stále sa mám čo učiť a kam napredovať.

Nádej na lepšie časy má Lukáš Adamec stále. „Verím, že tento rok 2022 bude zlomový a že prídu lepšie časy. Možno nie až také dobré ako pred pandémiou, ale určite lepšie ako počas nej. Teším sa na koncerty. Hudba je to, čo mi vytvára lepšie časy,“ dodal. Na druhý album spevák zaradil aj skladby z rokov 2018 (Tancuj) a 2019 (Najviac), ktoré vyšli v singlovej podobe a získali si obľubu poslucháčov, ako aj titulnú skladbu k relácii Citronáda (2021, Život je boj).

Lukáš Adamec – Zmiluj sa:

„Kto má rád hudbu a je zvedavý, čo tvorím, si album môže vypočuť aj v lepších aj v horších časoch. Nie sú na ňom len veselé skladby, už nemám 16 rokov. Mám veľmi rád témy práve okolo nešťastnej lásky,“ povedal Lukáš Adamec o albume ... na lepšie časy..., ktorý pri svojom vzniku putoval naprieč Českom i Slovenskom. Nahrával sa vo viacerých štúdiách a podieľali sa na ňom profesionáli z oboch krajín. „Piesne sa zbierali päť rokov, ale hlavná práca trvala pár mesiacov na konci minulého roka. Chcel som im dať jednotnú hlavičku, a to sa podarilo,“ dodal.

Pieseň Zmiluj sa je možné vnímať ako túžobné prosenie o pozornosť ženy, ale zároveň ako prosenie o odpustenie, čo nie je zrovna príjemné, pretože tomu predchádzajú nejaké hriechy. A tak ako je skladba plná zaujímavých zákutí, tak aj režisér videoklipu Michal Kunes Kováč zakomponoval inotaje aj do videoklipu. Či už je to pomyselné stínanie hlavy, ťažko dostupné jablko či šachová partia s rúžmi. Každé pozretie videoklipu prinesie pozornému oku diváka nový rozmer skladby.

Album je k dispozícii v digitálnej distribúcii cez tento link: