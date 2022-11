Video: Ondrej Kandráč a Natália Puklušová vydávajú skladbu Ľúbi, kto dúfa

Ondrej Kandráč a Natália Puklušová & Band spojili sily a vydávajú spoločnú skladbu s názvom Ľúbi, kto dúfa. Jej posolstvom je nádej, že sila lásky a odpúšťania nás vždy prevedie cez rozbúrené vody.





Ondrej Kandráč je autorom melódie, text napísal Vlado Puchala, dvorný textár Ondreja a jeho kapely Kandráčovci. K textu uviedol, že "pieseň má to, čo potrebuje, teda kúsok melanchólie, nehu zmierenia, radosť z lásky a iných vecí neviditeľných. Nie je to sokratovská pravda o bytí ani kantovská úvaha o hviezdnom nebi nad nami alebo mravnom zákone v nás, ale určite to plní účel. Poteší a má dynamickú a pozitívnu energiu. Taká má byť pieseň".Aranžmánov sa spolu s Ondrejom Kandráčom zhostili členovia Natáliinej novej kapely, ktorá účinkuje v zložení Rado Palkovič (gitara), Ladislav Banga (klávesy a saxofón), Igor Biháry (basová gitara a kontrabas) a Filip Líška (bicie). Nahrávka vznikla v štúdiu Randal Records gitaristu Jimiho Cimbalu, nahrávanie a mixáž realizoval známy hudobník Zoli Tóth.Ku skladbe vznikol aj videoklip, nakrútil ho Tomáš Bartaloš, umeleckým menom Eileen Yaman. Okrem Natálie, Ondreja a členov Natáliinej kapely sa v ňom objavil aj Natáliin priateľ Michal."Keď som sa dozvedela, kto bude účinkovať v projekte Tvoja tvár znie povedome, a medzi všetkými menami som zbadala to Ondrejovo, vedela som, že z tejto šou odídem so spoluprácou s ním. Nie je jednoducho možné, že sa stretneme po 20 rokoch len tak náhodne, takto to prosto nefunguje, že to bude náhoda," uviedla pre médiá Natália."Znie to neuveriteľne, ale s Natálkou sa poznáme už vyše 20 rokov. V 90. rokoch som ju s orchestrom sprevádzal na folklórnych festivaloch v Bardejove či vo Svidníku. Už vtedy ma zaujala svojou bezprostrednosťou, ale hlavne parádnym hlasovým fondom. Prednedávnom sa naše cesty skrížili opäť v šou Tvoja tvár znie povedome. Povedal som si, že je najvyšší čas na spoločnú pieseň, ktorá by v sebe odrážala východniarsky naturel i temperament. Veľmi sa z toho teším. Myslím si, že vznikla vydarená skladba," dodal Ondrej."Na začiatku, keď prišla inšpirácia na pesničku a jej text, mi napadlo, že by bolo fajn zahrať si v klipe spolu. Keď som sa prišiel pozrieť na nakrúcanie, vznikli aj tieto zábery," doplnil Natáliin priateľ Michal.