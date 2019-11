Video: Opitá a agresívna vodička na BMW ničila autá a trúfla si aj na policajtov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.11.2019 (Webnoviny.sk) - Agresívnu, alkoholom posilnenú 21-ročnú vodičku chytili policajti v Trnave. Trnavčanka na BMW 320 rozbíjala počas jazdy autá a trúfla si aj na policajtov.Ako informovala trnavská krajská polícia, mladá vodička na Ulici Jána Hollého narazila do Škody Roomster, ktoré išlo pred ňou. Šofér sa ju pokúsil zastaviť a zablokoval ju, vodička však doňho narazila a pokračovala v jazde.Na Hornopotočnej vošla do zákazu a narazila do ďalšieho zaparkovaného auta. Policajti jej namerali dve promile alkoholu v dychu.Mladá žena sa k policajtom správala vulgárne, počas zákroku na nich pľula a kopala do nich. Nasadiť jej museli putá a eskortovali ju do cely. Po vytriezvení ju obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodiča, ktorý sa ju snažil zastaviť, ošetrili jednorazovo v nemocnici. O jej vine a treste rozhodne súd.