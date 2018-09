VIDEO: Oravcov gól priniesol Trnave tri body: Najkrajší pocit v živote

Na snímke futbalista Trnavy Matej Oravec sa raduje z gólu v zápase 1. kola D - skupiny Európskej ligy FC Spartak Trnava - Anderlecht Brusel vo štvrtok 20. septembra 2018 v Trnave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Trnava 21. septembra (TASR) - Matej Oravec si víťazstvo Trnavy vo futbalovej Európskej lige nad Anderlechtom Brusel užíval plnými dúškami. Dvadsaťročný futbalista svojím gólom rozhodol o výhre Spartaka nad favorizovaným súperom 1:0 a tento moment označil za najkrajší okamih vo svojej kariére.Oravcova chvíľa prišla v 79. minúte, keď center Erika Grendela po rohovom kope pristál na jeho hlave. Trnavský stredopoliar vzápätí poslal loptu do siete.opísal Oravec rozhodujúci moment zápasu.Oravec bol po zápase šťastnejší o to viac, že pred dvoma týždňami nastúpil za trnavskú juniorku v 3. lige proti Malženiciam. Spartak v tomto zápase prehral 0:1, Oravec si však napravil chuť v Európskej lige:Gólový zápis musí Oravec "vyplatiť" v kabíne, akým spôsobom to bude, nechá na spoluhráčov. Oslavy však nemôžu trvať dlho, pretože Spartak čaká v nedeľu vo Fortuna lige Dunajská Streda.dodal Oravec.V zápase nazbierali Trnavčania päť žltých kariet, pričom súper ani jednu. Dve z nich inkasovali hráči už v prvej pätnásťminútovke.uviedol strelec gólu."Bílí Andeli" sa ziskom troch bodov usadili v tabuľke na druhom mieste, v ďalšom zápase sa predstavia na ihrisku Fenerbahce Istanbul. Ten na úvod prehral s Dinamom Záhreb 1:4.dodal kapitán mužstva Boris Godál.