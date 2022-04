Video: Pink Floyd novou skladbou vyjadrili podporu Ukrajine

Britská rocková skupina Pink Floyd napísala novú skladbu, prvú za takmer 30 rokov, ktorou vyjadruje podporu vojnou sužovanej Ukrajine.





Pieseň s názvom "Hey Hey Rise Up" oficiálne vyšla v piatok, pričom videoklip k nej zverejnili na webovej platforme Youtube.com už vo štvrtok.Výťažok z predaja singla pôjde na humanitárne účely súvisiace s udalosťami na Ukrajine, informovala tlačová agentúra AFP, citujúc z vyhlásenia tejto hudobnej formácie.V piesni zaznieva spev Andrija Chlyvňuka z ukrajinskej skupiny BoomBox. Ten krátko po vypuknutí vojny naspieval na jednom z kyjevských námestí úryvok z ukrajinskej ľudovej piesne "Červená kalina", ktorý sa stal hitom sociálnych sietí.Príspevok si všimol David Gilmour, frontman Pink Floydu, a rozhodol sa iniciovať vznik protivojnovej piesne so značkou svojej skupiny, ktorá už nebola aktívna.Spolu s jej ďalším zakladajúcim členom – Nickom Masonom – a ďalšími dvoma hudobníkmi nahrali skladbu, zatiaľ čo Chlyvňuk sa na Ukrajine zotavoval zo zranení, ktoré utŕžil v bojoch."Tak ako mnohí, aj my pociťujeme hnev a frustráciu z tohto odporného činu, keď jedna z najväčších svetových mocností napadla nezávislú, mierumilovnú, demokratickú krajinu a začala vyvražďovať jej obyvateľov," uvádzajú Pink Floyd vo vyhlásení.

Skupina na protest proti ruskej invázii na Ukrajinu zároveň stiahla svoju hudobnú produkciu z ruských a bieloruských streamovacích služieb.



Gilmour, ktorého syn je ženatý s Ukrajinkou, ihneď po spustení ruskej invázie vyjadril na Twitteri svoj nesúhlas s vojnou, keď napísal, že "Putin musí odísť".