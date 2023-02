Video: Polčas Super Bowlu 2023 roztancovala tehotná popová superstar Rihanna.

Barbadosko-americká speváčka predstavila v prestížnej polčasovej šou hneď niekoľko svojich najväčších hitov vrátane piesní ako Umbrella a Diamonds. Jej zástupcovia po vystúpení oznámili, že je opäť tehotná.

Rihanna sa vystúpením na Super Bowle vrátila na svetové pódiá po takmer päťročnej prestávke. Na svoj comeback si pritom nemohla vybrať veľkolepejšiu príležitosť. Len v USA finále sleduje odhadom na 100 miliónov divákov, pričom vrchol dosahuje sledovanosť stretnutia práve cez polčasovú prestávku, ktorú vypĺňa približne 13-minútová show považovaná za vrcholné predstavenie amerického zábavného priemyslu.

Na pohyblivom pódiu zavesenom vysoko nad ihriskom a postupne klesajúcim k hracej ploche štadióna v arizonskom Glendale 34-ročná speváčka v ružových šatách, obklopená tanečnou skupinou v bielom, zaspievala zmes svojich najväčších hitov: Bitch Better Have My Money, Diamonds. Fanúšikovia z celého sveta sa však nedočkali rappera Jay-Z, hoci bol údajne na štadióne videný. Superhit Umbrella zaspievala Rihanna sama, a nie so svojim hudobným partnerom.

Krátko po vystúpení manažment speváčky oznámil, že Rihanna je tehotná a čaká svoje druhé dieťa. Už počas show pritom bolo zrejmé, že sa jej pod šatami rysuje bruško, čo hneď vyvolalo špekulácie na sociálnych sieťach. Čoskoro sa potvrdilo, že boli oprávnené. Speváčka pritom už má deväťmesačného syna s rapperom A$AP Rockym. V minulosti obstarali program Super Bowlu popové a rockové hviezdy ako Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Madonna alebo The Rolling Stones.

Hudobný program je tiež súčasťou predzápasovej ceremónie. Herečka Sheryl Lee Ralphová zaspievala song Lift Every Voice and Sing, ktorý je považovaný za černošskú hymnu. Americkú národnú hymnu pred výkopom zaspieval country spevák Chris Stapleton.

Super Bowl využila na oznámenie niekoľkých svojich koncertov v reklamnom spote írska rocková skupina U2. Sériu niekoľkých koncertov od roku 2019 skupina plánuje na jeseň pri príležitosti otvorenia arény MSG Sphere v Las Vegas.

Ich program sa zameria na album Achtung Baby z roku 1991. Zo štvorice však bude chýbať bubeník Larry Mullen kvôli nešpecifikovaným zdravotným problémom. "Potrebujeme sa vrátiť na pódium a znovu vidieť tváre svojich fanúšikov," povedali Bono, Edge a Adam Clayton. Žiadne ďalšie koncerty zatiaľ ohlásené neboli.