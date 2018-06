VIDEO: Polícia bude kontrolovať alkohol u vodičov v okolí festivalov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. jún (TASR) – Aj počas tohto leta bude polícia pokračovať v preventívnych akciách zvyšujúcich povedomie vodičov o nebezpečenstve alkoholu za volantom. Zameria sa pritom na letné hudobné festivaly, ktoré sa uskutočňujú počas víkendov, a na mladých ľudí. Práve tieto dva faktory sa totiž podľa policajných štatistík spájajú s najväčším rizikom dopravných nehôd s prítomnosťou alkoholu.Celoslovenská preventívna kampaň s názvom Pohodové leto za volantom začína už tejto víkend, na tlačovej konferencii o nej v piatok v Bratislave informoval riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR Ján Ignaták a prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Jana Shepperd.Polícia zvýši svoju prítomnosť v blízkosti festivalu Topfest na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom, kde bude už v piatok kontrolovať alkohol v dychu vodičov. Disciplinovaných odmenia policajné hliadky magnetkami a osviežovačmi vzduchu, s informáciou o orientačnom čase zostatkového alkoholu v krvi. Na ich príprave sa podieľalo okrem polície a SZVPS aj Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky ministerstva dopravy.Šéf dopravnej polície priblížil, že práve v lete narastá podiel dopravných nehôd zavinených vodičmi pod vplyvom alkoholu. Kým cez rok zavinia každú deviatu dopravnú nehodu, počas letnej turistickej sezóny je to už každá siedma. Najrizikovejšie sú pritom víkendy, počas ktorých sa v rámci celého roka udeje až 42 percent nehôd zavinených vodičmi s alkoholom v krvi. Podľa Ignatáka sa pod ne podpisujú najmä mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov, ktorí majú na svedomí 40 percent týchto nehôd.vysvetlil, ako si polícia zvolila cieľ preventívnej akcie.doplnil.Hneď o týždeň bude preventívna akcia pokračovať na najznámejšom slovenskom hudobnom festivale Pohoda. Mená ďalších festivalov, na ktoré sa polícia zameria, Ignaták spresniť zámerne nechcel. Vodičov však bude na zosilnené policajné hliadky počas festivalov upozorňovať Zelená vlna RTVS, ktorá je partnerom preventívnej kampane.vysvetlila prezidentka SZVPS Jana Shepperd, prečo sa výrobcovia piva zapojili do preventívnej kampane. Cieľom pivovarníkov pritom je apelovať na konzumentov alkoholického piva, aby tak robili s mierou a uvedomovali si nebezpečenstvo zostatkového alkoholu.Ľuďom, ktorí majú v pláne šoférovať, potom pivovarníci radia zvoliť si nealko pivo alebo nealko radlery. Ich spotreba podľa Jana Shepperd zaznamená na Slovensku každý rok niekoľkopercentný nárast.priblížila prezidentka SZVPS.Počas leta polícia taktiež zvýši dohľad aj na miestach iných kultúrno-spoločenských podujatí, v okolí kúpalísk, letovísk, železničných staníc, i ďalších miest so zvýšeným pohybom osôb. Polícia pripravila aj preventívno-výchovné aktivity, takže policajti navštívia deti a mládež v detských táboroch, ale aj seniorov v kluboch dôchodcov.