Video: Posledný diel satirickej relácie RTVS Pumpa o smrti Lučanského s ministerkou Kolíkovou vyvolal emotívne reakcie

V sobotnom vydaní prišla navštíviť Pumpu ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Tá sa v relácii takto vyjadrila k smrti Lučanského: „To je taká smutná vec, ja o tom nerada rozprávam, keď nemusím… Prvé zranenie bolo jeho vlastné, povedal to on sám, povedal to jeho advokát. Bohužiaľ, to druhé bola samovražda, tak to zo všetkého vychádza.“

Na poznámku inak tichej postavy postaršieho Jarina o tom, že ho "strašne serie, že niektorí toho Lučanského majú za hrdinu,“ ministerka reagovala takto: „No Kuciak ani Palach to nebol.“

Smrti Lučanského sa venovali v dlhšom dialógu aj hlavné postavy Dano (Dano Heribnan) a Michal (Michal Kubovčík):

Dano: Musel mať za ušami, alebo sa niečoho bál, keď to urobil, alebo čo…

Ministerka: To sú špekulácie, to necháme už tak.

Michal: Podľa mňa ten Lučanský, to nie je len tak, si počul Žitného….

Dano: Ale to snáď nie, ty čo tu vyťahuješ Žitného, to sa opri radšej o Blahu, alebo radšej o tu stenu.

Michal: Nie som si tou samovraždou tak istý, lebo je kopa ľudí, ktorí by ho rada videla mŕtveho… Pozri sa, v akých bol otrasných podmienkach, to čo je! To aká je úroveň, do bufetu nemohol ísť raz za týždeň, ani poriadne si zavolať nemohol, to kde sme!

Dano: Však bol v base, kam si mal čo volať! On nebol v hoteli… Ty sa pohoršuješ ako Kaliňák nad tým, ako to v našich basách funguje. Ale funguje to predsa tak, ako to oni nastavili. A teraz, keď to začína byť ich prechodné bydlisko, tak im to zrazu vadí.

Michal: A prečo ho pchali do basy, prečo ho nevyšetrovali na slobode?

Dano: Tomu sa hovorí kolúzna väzba, vieš. Obmedzia kontakty na minimum, aby si nemohol ovplyvňovať svedkov.

Michal: To je úplne nedôstojné dať do basy bývalého policajného prezident a generála, ktorý bojoval proti mafii…. Ja som mu bol zapáliť sviečku.

Dano: To nemyslíš vážne? Ty žiješ z huby do ruky… Za človeka, ktorý má toľko majetku, že to poctivý policajt nezarobí ani za tri životy. Lučanský to urobil podľa mňa preto, aby jeho rodina neprišla o majetky a on o česť…. Tá diskotéka, čo si robí Smerohlas na jeho hrobe, to je neúctivé. AllforMilan? To si robia srandu!

Michal: Ale oni ho majú za obeť režimu, nie?

Dano: Akého režimu. Lučanského neuväznil Matovič, ani vláda ale nezávislý súd.

Michal: Ale ja kašlem celého Matoviča, Pellegriniho, Fica… mne sú všetci ukradnutí. Skrátka ten chlap si zaslúži úctu.

Dano: To všetko, čo sa teraz okolo toho deje nemá nič spoločné s úctou. Nič.

Celé vydanie Pumpy nájdete tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16350/256177#589

Hlavní aktéri sitcomu sa rozprávali aj o ďalších témach, vyčítali napríklad ministerke, že pôsobí na tých tlačovkách ako „strašidlo“: "Rozprávate ako telegraf, trošička sa usmejte. Treba trošku reči do tela… Zoberte si príklad z takej Sakovej, tá tými mihalnicami ako zametá. Aj s tými vlasmi niečo spravte..." ale inak k herci prejavovali úctu: "Vy vrážate povestný kolík do srdca zločinu, za to vám pán Boh zaplať,“ povedal Dano. V relácii sa zabávali na viacerých politikoch, najviac na Pellegrinim: "Ten Pele vyzeral, že bude dobrý záhradník, aj orať vie, kosiť vie, dokonca aj vešať záclony…. Najlepšie vie odrbávať. Chlapci, to ti je vám najlepší herec na Slovensku. 12 rokov tu spoluvládol. Za nechtami má špinu ako dáky havířovský baník, ale ľudí dokáže vždy presvedčiť že on teraz len vystúpil na hlavnej šťanici z vlaku, že on sa len chudáčik rozkukáva."

„Keď som vás včera videl v jednej relácii na RTVS, ja som od vás ako od ženy čakal viac súcitu. Nečakal som, že v nejakej trápnej relácii Pumpa budete hovoriť o smrti generála Lučanského, “ povedal dnes Peter Pellegrini Kolíkovej v dnešnej relácii Na telo . Tá reagovala, že je jej ľúto, že to takto vnímal.

Účasť ministerky v relácii kritizuje aj advokát rodiny Lučanských Miroslav Radočovský. "Žiadni politici, žiadna komisia, žiadne denníky, ani herecký výkon členky vlády v relácii "Pumpa", len orgány činné v trestnom konaní. Pretože trestné konanie nie je ešte ukončené," napísal advokát na facebooku.

Reakcií divákov je na sociálnych sieťach mnoho a sú diametrálne odlišné. Prevládajú tie negatívne. Napríklad: "Dnes ste už prerazili úplne morálne dno. Ak má byť toto humor na verejnoprávnej televízii tak to mi je z toho fakt zle. Ale hlavne, že Vaši diváci bez akejkoľvek empatie podobnej tej, akú má arogantná Kolíkova, Vám tlieskajú. Úbohosť!!," napísala napríklad Zuzana.