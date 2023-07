Video: Postavu Willyho Wonku stvárni v čokoládovom filme T. Chalamet

Presne o päť mesiacov príde do slovenských kín film Wonka, ktorý tvorcovia avizujú prvým trailerom. V úlohe známeho milovníka čokolády Willyho Wonku sa predstaví Timothée Chalamet. Divákom predvedie, ako sa stať majiteľom továrne, ktorá mnohým zmenila detstvo.





"Willyho spoznávame ako vášnivého milovníka čokolády, ktorý cestuje po svete a zdokonaľuje sa vo svojom remesle - procese jej výroby. Keď sa však vracia domov a chce svoj sen o predaji vlastnej čokolády premeniť na realitu, zisťuje, že bude musieť čeliť neprajnému Čokoládovému kartelu a ziskuchtivej pani Drhnej," približuje snímku, ktorú nakrútil režisér Paul King (Paddington, Paddington 2) distribučná spoločnosť Continental film. Do kín ju uvedie v pôvodnom znení s titulkami, ale aj v slovenskom dabingu."Chalamet, ktorý patrí medzi najväčšie hviezdy súčasnosti vďaka filmom Interstellar, Duna či K zemi hľaď!, si podľa prvých záberov titulnú úlohu vyslovene užíva a stáva sa Wonkom telom i dušou," poznamenáva k predstaviteľovi hlavného hrdinu Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti, ktorá film uvedie do kín v predvianočnom čase - 14. decembra. "Je odhodlaný naplniť svoje túžby a využiť pritom všetko, čo sa naučil a čím bol obdarený. S čokoládou dokáže robiť skutočné divy a okrem klasickej horkej, bielej či orieškovej vykúzli pokojne aj Letoládu - čokoládu, po ktorej vzlietnete," dodáva k filmu, ktorý poteší zvlášť divákov so zmyslom pre fantáziu.Na svoje si prídu aj fanúšikovia Rowana Atkinsona, ktorý je u nás známy najmä ako Mr. Bean či agent Johnny English. Trailer prezrádza, že vo filme Wonka hrá aj Olivia Colman, držiteľka Oscara, známa zo snímok ako Vražda v Orient Exprese či Favoritka. V úlohe tancujúceho škriatka Umpa-Lumpa sa objaví Hugh Grant, herecká legenda svetovo preslávená najmä vďaka romantickým komédiám Notting Hill či Láska nebeská.