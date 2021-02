Video: Posun 3000 ton vážiaceho mosta na stavbe D1/D4

Pozrite si posun 3000 ton vážiaceho mosta na stavbe mostu D1/D4 na svoje miesto.





Most vážiaci 3000 ton, ktorý prevedie diaľnicu D1 nad diaľnicou D4, sa v sobotu večer posúva na svoje miesto, a to vďaka špeciálnej technológii. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková."Mostný objekt na diaľnici D1 prepojí úseky diaľnice D4 Jarovce - Ivanka, sever a D4 Ivanka, sever – Rača," spresnila Žgravčáková. V sobotu sa uskutočňujú práce na pravom moste, v smere z Bratislavy do Senca. Ľavý most D1/D4, pred Bratislavou v smere zo Senca, sa umiestňoval na prelome januára a februára.Päťdesiatka pracovníkov podľa Žgravčákovej realizovala práce nonstop. Najskôr sa most nadvihol a pomocou hydrauliky sa zasunul na miesto určenia. Posúvanie trvalo zhruba tri hodiny. V následných dňoch prebiehal spätný zásyp a natiahli sa asfaltové vrstvy, všetko pri plnej diaľničnej premávke len s miernymi dopravnými obmedzeniami.