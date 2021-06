Video: Pozoruhodná vokálna verzia skladby Je nad slnko jasné

Aktuálny singel s textom Oľgy Šifrovej bol premiérovaný v tzv. lockdown verzii, v máji pribudla štúdiová verzia s kapelou a v týchto dňoch aj acapella remix pripravený v spolupráci s formáciou For You.

„Acapella remix je energickejší, veselší a slnečnejší,“ povedal R. Opatovský, pre ktorého je to prvá podobná skúsenosť. „Nechcel som ďalšiu pomalú verziu a toto zafungovalo ihneď na prvej skúške s For You. Pesnička sa perfektne nakopla,“ dodal. Videoklip sa nakrúcal v bratislavskej Petržalke na streche 12-poschodového paneláka. „Túto lokalitu som mal už dávno vyhliadnutú a teraz prišiel ten správny čas využiť ju na videoklip s Robom. Videoklip natočil a postrihal Kubo "Točič" Chochula s Nitry,“ prezradil Andrej Mann z For You.

Robo Opatovský & For You - Je nad slnko jasné (acapella):

„Robo nás oslovil s ponukou naspievať vokály do verzie s hudobnými nástrojmi, preto sme skladbu poznali veľmi dobre a o to ľahšie sa aranžovala do acapella verzie. O aranž sa postarala najmä Nika Barľáková a Emil Smoliga. My ostatní sme potom naspievali svoje party. Častejšie však tvoríme a aranžujeme všetci spolu presne tak, ako to robia hudobníci v iných kapelách,“ povedal Milan Masiarik z For You.

„Nádej nás držala pri tvorbe nových skladieb vyše roka a teraz konečne vidíme svetlo na konci tunela. Budeme môcť cestovať za fanúšikmi aj do zahraničia. Veríme že budeme stáť s Robom na jednom pódiu. Tešíme sa že Robovi fanúšikovia spoznajú nás a naši fanúšikovia spoznajú Roba v netradičnej polohe,“ povedala Katalin Lantos Borbély.