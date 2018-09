VIDEO: Prezident A. Kiska zavítal do rómskej osady

Prezident SR Andrej Kiska (vľavo) navštívil 3. septembra 2018 v Moldave nad Bodvou Komunitné centrum Čierne srdce spoločne s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Moldava nad Bodvou 3. septembra (TASR) – Prezident Andrej Kiska počas pondelkovej návštevy Moldavy nad Bodvou (okr. Košice-okolie) zavítal aj do komunitného centra v rómskej osade Budulovská. Pri príchode ho vítal potlesk a zhruba 200 miestnych obyvateľov, s ktorými sa pozdravil.V súvislosti s rómskym problémom sa Kiska pre médiá následne vyjadril, že jeho riešenie by malo byť na úrovni podpredsedu vlády a nielen vládneho splnomocnenca, keďže ide o problém zasahujúci viacero rezortov.konštatoval Kiska.Podľa hlavy štátu sú známe spôsoby riešenia rómskeho problému, len chýba ich presadenie v praxi. Za zásadné oblasti označil školstvo a predškolskú prípravu rómskych detí, poukázal aj na podmienky, v ktorých deti v rómskych osadách vyrastajú.dodal Kiska.Prezident narážal aj na kontroverzný zásah polície v rómskej osade v roku 2013. Konštatoval pritom, že zriadenie skutočne nezávislej policajnej inšpekcie je "absolútna povinnosť" a nevyhnutná podmienka k budovaniu dôvery u obyvateľov zo strany polície.Spolu s Kiskom prišla do Moldavy nad Bodvou verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. V súvislosti s riešením rómskeho problému v osadách uviedla, že viaceré pilotné projekty sú naštartované, ale sú časovo obmedzené a chýba podľa nej realizácia systémových opatrení, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k zmene vzorca správania. Vyslovila sa za povinnú predškolskú prípravu pre deti od troch rokov veku.povedala. V súvislosti so zásahom polície v osade Budulovská povedala, že ostávajú v platnosti návrhy, ako je adekvátne monitorovanie použitia donucovacích prostriedkov políciou.Prezident sa v Moldave nad Bodvou stretol s predstaviteľmi mesta a na námestí s občanmi. Pozdravil sa aj s 11-ročnou Annamáriou Horváthovou, ktorá dokázala vyhrať bežeckú súťaž bez športovej obuvi a s ďalšími úspešnými mladými športovcami mesta. S Patakyovou navštívili aj miestne materské školy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským.