Video: Prezidentka poukázala pri otvorení školského roka na klimatické zmeny

Prezidentka SR Zuzana Čaputová otvorila nový školský rok na Základnej škole Dubová v Bratislave. Vyzvala deti, aby mysleli na záchranu planéty a na svoje duševné zdravie.





Hlava štátu verí, že tento školský rok bude lepší ako tie predchádzajúce. "Všetci si želáme, aby bol štandardnejší, aby deti naozaj mohli chodiť do školy, vzdelávať sa a byť v kontakte so svojimi kamarátmi," poznamenala Čaputová. Poukázala, že predošlé dva roky boli na ujmu vzdelávania a mali následky aj v oblasti duševného zdravia.Čaputová si pre otvorenie školského roka vybrala ZŠ Dubová v Bratislave, pretože sa venuje téme duševného zdravia. Má rôzne programy na podporu detí a na to, aby si vedeli pomôcť samé alebo vyhľadali pomoc u dospelých. "Je to dôležitá téma a ja som rada, že sa školy tejto téme venujú," poznamenala.V príhovore prezidentka poukázala aj na klimatické zmeny. "Všetci vieme, že posledné správy, ktoré vydala OSN, hovoria o tom, že planéta má vážny problém. Času je málo a treba konať," skonštatovala. Žiakov vyzvala k tomu, aby pri hraní uvažovali o tom, ako míňajú prírodné zdroje a či napríklad potrebujú ďalšiu novú plastovú hračku. Deťom prisľúbila, že v oblasti životného prostredia sa bude zo svojej pozície snažiť urobiť všetko, čo bude možné.