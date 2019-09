VIDEO: Pri Nových Sadoch spadlo stíhacie lietadlo MiG-29

Pri obci Nové Sady v časti Ceroviny v okrese Nitra o približne 21.30 hodine spadlo v sobotu stíhacie lietadlo MiG-29. Pilot sa katapultoval. V súčasnosti sa nachádza v nitrianskej nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany SR Danka Capáková.







Podľa nej išlo o cvičný vzlet stíhacích lietadiel. Druhé z lietadiel pristálo.



"PILOT JE MIMO OHROZENIA ŽIVOTA, CVIČNÉ LETY SME POZASTAVILI, OCHRANA VZDUŠNÉHO PRIESTORU JE ZABEZPEČENÁ," počas návštevy pilota v nitrianskej nemocnici to skonštatoval minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň sa poďakoval všetkým záchranárskym a bezpečnostným zložkám.



Podľa informácie Gajdoša dve stíhacie lietadlá MiG-29 vzlietli o 18.10 hodine, aby absolvovali pravidelný vzlet v ostrej pohotovosti. „Zhodou okolností išlo o cvičný vzlet, ktorý bol realizovaný na základe výzvy Uedem-u. O 19.12 hodine jeden MiG-29 pristál na letisku Sliač, druhý z dôvodu dramatického zhoršenia počasia bol navigovaný na záložné letisko v Bratislave,“ uviedol minister obrany.



Stíhacie lietadlo havarovalo približne o 21.30 hodine v časti obce Nové Sady – Ceroviny. Po páde začalo horieť, na mieste zasahovalo 12 hasičov z Nitry. Po pár minútach sa im podarilo požiar lokalizovať. Minister ocenil profesionalitu pilota v kritickej situácii. „Predtým, ako sa stihol katapultovať, nasmeroval pád lietadla do neobývanej oblasti, kde nevznikli škody na životoch ani majetku civilnému obyvateľstvu,“ skonštatoval Gajdoš.



Potvrdil to aj zástupca náčelníka Generálneho štábu Miroslav Lorinc. „Pilot postupoval pri leteckej nehode veľmi chladnokrvne. Vyčerpal všetky možnosti, dal všetky signalizácie, ktoré mal dať, nasmeroval pred katapultom lietadlo do miesta, kde nevznikli škody.“ Pilot patrí podľa jeho slov k najskúsenejším pilotom vo vzdušných silách, je zaradený do systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO. „Je to pilot prvej triedy, ktorý ma nalietaných takmer 1200 letových hodín na všetkých typoch lietadiel, na ktorých lietal a takmer 630 letových hodín na tomto konkrétnom type lietadla MiG-29,“ potvrdil Lorinc.



Gajdoš nechcel špekulovať o príčinách nehody. "No verím, že po tejto udalosti aspoň na čas utíchnu hlasy o tom, či nové stíhacie lietadlá F-16 naozaj Slovensko potrebuje. Pre mňa je bezpečnosť vojakov, ktorí zabezpečujú obranu Slovenskej republiky na prvom mieste. A na tom trvám," zdôraznil.



Minister obrany Peter Gajdoš odpovedá na otázky novinárov počas návštevy pilota havarovanej stíhačky v nemocnici v Nitre 29. septembra 2019.

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na archívnej snímke MiG-29.

Foto: TASR - Branislav Račko





"Podľa prvotných informácií môže za nehodu nedostatok paliva," informuje polícia na sociálnej sieti s tým, že finálna príčina bude vyšetrovaná, ide zatiaľ o predbežnú informáciu.



"Policajti zabezpečujú miesto nehody a dôrazne žiadajú obyvateľov susednej obce a všetkých novinárov na mieste, aby pre svoju vlastnú bezpečnosť sa nepokúšali priblížiť k stíhačke, čo by mohlo mať fatálne následky," uvádza polícia.