Video: Prvý celovečerný hraný film Zuzany Piussi vstupuje do kín

Roky intenzívne pôsobí v oblasti dokumentu, aktuálne chce režisérka Zuzana Piussi osloviť divákov svojím prvým celovečerným filmom Zošalieť. "Ide o autorský film inšpirovaný realitou, skutočnými životnými situáciami, ktoré zachytávajú nádej hlavnej hrdinky na nový začiatok i čierny humor. Ako hovorí režisérka ´film prežila, napísala a zahrala Ingrid Hrubaničová´," približuje slovensko-českú snímku distribučná spoločnosť Filmtopia. Do kín ju prináša od štvrtka 6. apríla.





"Je to film, kde veľké roly hrajú herci z alternatívnych divadiel a mihnú sa tí slávni. Už máme aj prvé reakcie divákov, prekvapilo ma, koľko ľudí zažilo niečo podobné ako hlavná hrdinka, koľkým susedia vstúpili do života, sú to reálne skúsenosti. A ja som rada, takto im môže byť film bližší," hovorí Piussi, ktorá na seba upozornila napríklad dokumentami Nemoc tretej moci (2011), Krehká identita (2012), Obliehanie mesta (2019) či snímkami Ukradnutý štát (2019) a Očista (2021) o stave justície na Slovensku.

V prípade hraného debutu režisérka prizvala na spoluprácu profesionálov a zároveň objavovala aj hercov z alternatívnej scény i nehercov. Hlavné postavy stvárnili Inge Hrubaničová, autorka scenára a Vladimír Zboroň, ďalej vo filme účinkujú Daniela Gudabová, Peter Kalmus, Peter Bálik, Ivan Ostrochovský, Zvonko Lakčević, Mária Breinerová, Milan Chalmovský, Petra Fornayová a iní.



Film Zošalieť mal svetovú premiéru na MFF The Black Nights Tallin v novembri 2022, slovenskú premiéru mal na Febiofeste Bratislava 2023.