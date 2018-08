VIDEO: R. Kaliňák považuje obvinenia pri únose Vietnamca za absurdné

Na snímke bývalý minister vnútra SR, poslanec NR SR Robert Kaliňák (Smer-SD) v rozhovore s médiami po rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť v Bratislave 9. augusta 2018. Jediným bodom rokovania bolo objasnenie medializovaných informácií o únose občana VSR. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 9. augusta (TASR) – Podľa exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) zatiaľ čiastkové výsledky vyšetrovania únosu vietnamského občana hovoria o možnom neúmyselnom zapojení SR do celej akcie. Uviedol to vo štvrtok po rokovaní mimoriadneho brannobezpečnostného výboru.Kaliňák považuje obvinenia o tom, že priamo vydával pokyny pri údajnom únose Vietnamca vládnym špeciálom zaČasť mimoriadneho výboru sa mala konať verejne, práve na Kaliňákov podnet sa však celé rokovanie odohralo v utajenom režime. Navrhol to preto, aby mali poslanci komplexné informácie od ministerky, ktorá by inak nemohla detailne hovoriť.Kaliňák tvrdí, že Denník N, ktorý priniesol článok o priamom zapojení slovenskej strany do únosu,povedal.Kauzu údajného únosu Vietnamca Trinh Xuan Thanha vyšetrujú aj slovenské orgány činné v trestnom konaní. Podľa Kaliňáka dovtedy nebol absolútne žiaden dôvod na to, aby polícia postupovala nad rámec zákonných možností.povedal Kaliňák. Zároveň doplnil, že nemeckí vyšetrovatelia vypočuli zamestnancov hotela Bôrik, letiska či letecký personál.poznamenal exminister.Podľa poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený), ktorý sa výboru zúčastnil, pôsobil KaliňákAko doplnil, stále platí to, že ani po dnešku stále nevieme, ako to vlastne celé bolo.