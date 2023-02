Video: Raper Pil C potešil fanúšikov novinkou S láskou, Lukáš

Jeden z najvýraznejších a najstreamovanejších slovenských raperov Pil C pripravil pre svojich fanúšikov prekvapenie, keď na Deň sv. Valentína vydal nový album S láskou, Lukáš.





Novinka vznikala na cestách po svete, Pil C ju čiastočne pripravoval v Brazílii aj v Indonézii. Pritom uplynul len rok a niekoľko mesiacov od vydania ostatného albumu Odsúdení na úspech.S láskou, Lukáš je najosobnejší a zároveň možno najpestrejší album rapera. Od milostných R&B skladieb cez tanečné hity (Dnes večer Lady) až po tvrdý rap. Na album si Pil C prizval aj niektorých z najväčších raperov česko-slovenskej scény. Nechýba Viktor Sheen na tracku Inverzia, Ektor na Láska(nie), Separ na Community service a doposiaľ neznámy talent LNLY J, ktorého si fanúšik nájde na bonusovej verzii skladby Inverzia.Na skladbu Crush Talk Freestyle nakrútili aj videoklip, ktorý zrežíroval sám Pil C v spolupráci s Jurajom Škulom. Úvodný predslov na albume nahovorila herečka Kristína Svarinská.