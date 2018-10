VIDEO: Reperka Cardi B rozdávala v New Yorku zimné kabáty

Cardi B, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. októbra (TASR) - Stovky ľudí stáli v New Yorku v dlhom rade, keď úspešná americká reperka Cardi B rozdávala zimné kabáty zadarmo. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.Reperka narodená v newyorskej štvrti Bronx sa vo štvrtok večer v chladnom jesennom počasí stretla s obyvateľmi a fanúšikmi v komplexe 28 mestských nájomných bytových domov Marlboro Houses vo štvrti Brooklyn.Hudobníčku (26) zasa obdarovali balónmi a tortou na oslavu jej nedávnych narodenín, ktoré má 11. októbra.Cardi B vyhlásila, že má veľmi rada deti a miestnu komunitu, zaujíma sa o ne a myslí si, že je dôležité dávať dobrý príklad.Hviezdna reperka dostala 1. októbra predvolanie na políciu v súvislosti so slovnou aj fyzickou potýčkou v striptízovom klube v New Yorku. Právnik Cardi B uviedol, že jeho klientka nespôsobila žiadnu ujmu.Približne pred troma týždňami sa Cardi B a jej rivalka, ďalšia svetoznáma hip-hopová hviezda Nicki Minaj, dostali do potýčky na párty počas newyorského týždňa módy, dodala agentúra AP.