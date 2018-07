VIDEO: Rick Wright sa autorsky podieľal na albumoch kapely Pink Floyd

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 28. júla (TASR) – Rick Wright, člen legendárnej artrockovej formácie Pink Floyd, sa autorsky podieľal na mnohých albumoch včítane slávnych The Dark Side Of The Moon a Wish You Were Here z rokov 1973 a 1975. Oba znamenali pre kapelu nevídaný komerčný úspech. Od narodenia hráča na klávesové nástroje uplynie v sobotu 75 rokov.Rick Wright (rodený Richard William Wright) sa narodil 28. júla 1943 v Londýne (Spojené kráľovstvo). Bol členom skupiny Pink Floyd, ktorá začala písať svoju históriu v roku 1965 v zložení Rick Wright, Roger Waters, Nick Mason a Syd Barrett. Posledný z nich Syd Barrett v roku 1968 odišiel a bol nahradený menej problémovým Davidom Gilmourom. Po Barretovom odchode kritika písala, že sa kapela prepracovala cez avantgardné nahrávky až k pastelovým skladbám s filozofujúcimi textami, charakteristickou basou Watersa, bluesovým zvukom Gilmourovej gitary a klávesovými linkami v podaní Wrighta.Akýmsi spojovníkom kapely bol práve Rick Wright. Jeho meno nebolo tak často skloňované ako mená Waters a Gilmour, ale spolupracoval už na albume Phe Piper at at the Gates of Dawn z roku 1967, ktorý sa zaradil k míľnikom popkultúry. Wrightov spôsob hry na klávesové nástroje a syntetizátory v skupine Pink Floyd bol novátorský. Jeho štýl spájal jazz s neoklasickým vplyvom, ktorý bol doplnený jednoducho harmonizovanou štruktúrou vo viacerých na bluese a folku založených Watersových a Gilmourových skladbách.Prvý veľký úspech skupine priniesol piaty štúdiový album skupiny Atom Heart Mother (1970). Úspešný v 70. rokoch minulého storočia bol aj album The Dark Side Of The Moon (1973), kde sa objavili aj skladby Ricka Wrighta s názvami The Great Gig In The Sky a Us And Them. Spolupracoval aj na ďalšom hudobnom počine, albume Wish You Were Here (1975).V septembri 1978 Richard Wright vydal svoj prvý sólový album Wet Dream, do ktorého použil materiály, ktoré pôvodne komponoval pre album Animals skupiny Pink Floyd. V tom čase bol lídrom a vedúcou osobnosťou skupiny Roger Waters. Pre nezhody v skupine práve Wright bol údajne vyhodený zo štúdia a začiatkom 80. rokov 20. storočia kapelu opustil. V roku 1983 skupina Pink Floyd vydala jediný album, na ktorom Wright nespolupracoval: Watersovu labutiu pieseň The Final Cut.Wright sa vrátil do skupiny až po odchode Watresa a zoskupenie pokračovalo pod pôvodným názvom.Neskôr, spolu s ostatnými členmi skupiny, nahrali albumy A Momentary Lapse of Reason (1987) a The Division Bell (1994) a napriek Watresovmu obviňovaniu aj koncertovali.V roku 1994 skupina Pink Floyd vydala svoj druhý powatersovský album The Division Bell. Wright bol na tomto albume spoluautorom piatich skladieb a spieval na jednej z nich (Wearing Inside Out). Tieto nahrávky boli pridané aj na nasledujúci živý dvojalbum a na video P*U*L*S*E z roku 1995. Wright, tak ako aj Mason, účinkoval na všetkých koncertných šnúrach skupiny Pink Floyd.V roku 1996, inšpirovaný úspešným autorským podielom do albumu The Division Bell, Wright zrealizoval svoj druhý sólový album Broken China.Zdravotné problémy sa začali u Wrighta objavovať začiatkom roku 2008. Hudobník skonal po krátkom zápase s rakovinou 15. septembra 2008 v rodnom Londýne v Spojenom kráľovstve.V novembri 2011 vyšla kompilácia A Foot In The Door – The Best Of Pink Floyd. Na Wrightovu počesť vydala skupina Pink Floyd svoj posledný štúdiový album The Endless River v roku 2014, jeho základ tvorili nahrávky Wrightových klávesových nástrojov.uviedol bubeník Nick Mason.Médiá vtedy informovali, že skupina Pink Floyd sa zapísala aj do histórie najväčšieho svetového on-line predajcu. Hovorca serveru Amazon.co.uk oznámil, že platňa The Endless River sa stala najviac predobjednávaným albumom v histórii tohto obchodu.Skupina po smrti hudobníka Wrighta pripravila aj výpravný komplet The Early Years 1965-1972. Obsiahly súbor nahrávok, zahrňujúci nevydané demosnímky, televízne vystúpenia, živé záznamy a ďalšie archívne nahrávky z uvedeného obdobia, vyšiel 11. novembra 2016.Hudobní fanúšikovia si kapelu pripomenuli záznamom koncertu z talianskych Pompejí, ktorá vyšla pod názvom Pink Floyd: Live at Pompeii. David Gilmour, bývalý skladateľ, spevák a gitarista slávnych artrockerov odohral v júli 2016 v kulisách ruín najstaršieho amfiteátru na svete dva spektakulárne koncerty. Zo záznamu vznikla ohromujúca snímka David Gilmour v Pompejách, v ktorej zazneli skladby z obdobia kraľovania všetkých členov Pink Floyd. Epická audiovizuálna show nadchla v kinách slovenské a české publikum v roku 2017.