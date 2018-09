VIDEO: S. Williamsová neuniesla prehru, rozpačitá korunovácia Osakovej

Namiesto toho, aby si Naomi Osaková mohla po suverénnom finálovom triumfe 6:2 a 6:4 nad Serenou Williamsovou dosýta vychutnať fakt, že sa stala prvou japonskou tenisovou grandslamovou šampiónkou v histórii, po tvári jej stekali aj slzy smútku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. septembra (TASR) - Rozpačité scény sprevádzali korunováciu novej šampiónky záverečného tenisového grandslamu roka US Open v New Yorku. Namiesto toho, aby si Naomi Osaková mohla po suverénnom finálovom triumfe 6:2 a 6:4 nad Serenou Williamsovou dosýta vychutnať fakt, že sa stala prvou japonskou tenisovou grandslamovou šampiónkou v histórii, po tvári jej stekali aj slzy smútku. Bučiace publikum musela napokon krotiť aj zdolaná finalistka a šesťnásobná šampiónka z Flushing Meadows S. Williamsová.Bola to ale práve 23-násobná grandslamová šampiónka, ktorá divákov vyprovokovala k nešportovému správaniu. Na dvorci Arthura Asha sa totiž dostala viackrát do konfliktu s empajrovým rozhodcom Carlosom Ramosom z Portugalska. Toho dokonca nazvala klamárom a podvodníkom, keď jej udelil trestný fiftín za nedovolený koučing. Jej tréner Patrick Mouratoglou ho po zápase pre americké médiá aj priznal, hoci s tým, že jeho zverenka ho nevidela.kričala na neho. Rozhodca jej napokon dokonca musel zobrať jednu hru.Dvadsaťročná Osaková bola od začiatku súboja lepšia, súperku skvelou hrou zničila a po zápase si nezaslúžila podobné správanie publika.žiadala divákov 36-ročná Američanka a aspoň trochu si opäť získala tvár.Emócie lomcovali Osakovou ešte aj na pozápasovej tlačovej konferencii. Serenu Williamsovú považuje za svoj veľký idol a tak si pri otázke, či by nebolo od jej súperky vhodné ospravedlnenie, opäť skryla plačúcu tvár do dlaní.citovali jej odpoveď akreditované médiá.