VIDEO: Salah oslavoval výstavný gól ako jogín, Klopp nadšený z výkonu

Na archívnej snímke egyptský útočník Liverpoolu Mohamed Salah. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 15. apríla (TASR) - Boj o anglický ligový titul zostáva po víkende naďalej otvorený. Futbalisti FC Liverpool zdolali v nedeľnom šlágri 34. kola londýnsku Chelsea 2:0 a udržali sa na čele tabuľky Premier League o dva body pred Manchester City, ktorý má však zápas k dobru.Liverpool zlomil odpor "Blues" na Anfielde až v druhom polčase. Najprv v 51. minúte skóroval hlavičkou Sadio Mane, o dve minúty neskôr výstavnou strelou zdvojnásobil vedenie domácich Mohamed Salah. Egyptský útočník získal Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól sezóny 2017/18 a možno sa stane jej držiteľom aj v tomto ročníku. Na jeho strelu spoza šestnástky nemal Kepa Arrizabalaga nárok. Pri gólovej oslave "vystrúhal" 26-ročný útočník zaujímavú jogistickú pózu.priznal Salah po zápase.Podľa trénera "The Reds" Jürgena Kloppa to bol gól svetovej triedy.tešil sa nemecký kouč, ktorý pochválil za predvedenú hru aj celé mužstvo.Chelsea si za stavu 0:2 vypracovala niekoľko streleckých príležitostí, ktoré ale nevyužila. Eden Hazard trafil žrď a nepremenil ani veľkú šancu, keď sa ocitol v tesnej blízkosti pred brankárom Alissonom Beckerom. Mužstvo trénera Maurizia Sarriho tak zostalo v tabuľke na štvrtej priečke s jednobodovým odstupom za tretím Tottenhamom a s dvojbodovým náskokom pred piatym Manchestrom United, obaja konkurenti však majú zápas k dobru. Taliansky kouč mal po stretnutí ťažké srdce na arbitrov.V boji o titul nezaváhal ani Manchester City a zvíťazil na ihrisku Crystal Palace 3:1. Dva góly hostí strelil Raheem Sterling, tretí pridal Gabriel Jesus, za domácich skorigoval Luka Milivojevič. Úradujúci majster síce zaostáva za Liverpoolom o dva body, ale vďaka zápasu k dobru môže kontrolovať boj o trofej.rezolútne vyhlásil tréner City Pep Guardiola. Jeho tím narazí ešte doma na Tottenham, potom ho čaká derby na Old Trafforde s United a duely v Burnley, doma s Leicesterom a v Brightone."The Reds" čakajú do konca sezóny ešte súboje s Cardiffom, Huddersfieldom, Newcastlom a Wolverhamptonom.dodal Klopp.