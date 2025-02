Video: Skupina Inekafe prichádza s novinkou Kolagénová nitka

Skupina Inekafe bojuje za prirodzenú krásu žien. V novej skladbe s názvom Kolagénová nitka si bratislavská kapela zobrala na paškál prehnané estetické úpravy ženských tvárí a tela. Autorom hudby aj textu k novinke je líder kapely Vratko Rohoň. Po prvýkrát naživo zaznie na najbližšom koncerte kapely 18. februára v pražskom Lucerna Music Bare.



"Pieseň je o ženách typu 'frajer mi dal liter, tak idem niečo zase vymyslieť'. A čajočka príde domov s vydepilovaným a následne vytetovaným obočím. Po roku fungovania týmto spôsobom si môže ísť vymeniť občiansky - lebo sa na seba už ani nepodobá. Vyzerá ako jej kamošky z Instagramu - ako android - každá rovnaká. Už mám toho fakt plné zuby, a preto som napísal tento song - veď ruku na srdce - kto iný to má ženám povedať, ak nie chlap?" konštatuje Vratko.



Pieseň dostala zaujímavú obrazovú podobu. Klip tvorili dva mesiace klasickou animáciou plastelínových postavičiek. To znamená, že každý jeden pohyb je jeden samostatný záber, keď sa figúrka musí znova namodelovať.



"Tvorcom sme poslali pieseň, oni si ju vypočuli a potom mi z Prahy zavolali a porozprávali sme sa o pointe klipu. V tíme animátorov bola aj žena. Najprv som sa zľakol, či náhodou nebude aj ona 'kolagénová nitka', ale našťastie nebola a myšlienka sa jej páčila. Pointa klipu nie je za každú cenu uraziť, ale nahlas povedať svoj názor a tak, ako sa spieva na konci pesničky, že ženské vrásky sú tie najkrajšie knihy, vyzdvihnúť prirodzenosť žien. Veď ženy, to je to najkrajšie čo tu na svete máme. Hneď po autách," dodáva Rohoň.



Inekafe sú na scéne od roku 1995, tento rok oslavujú tridsiatku. Ich najúspešnejší album Je tu niekto? má tento rok 25 rokov, a tak ho skupina zahrá celý v Prahe 18. februára. Potom už vycestujú na klubové turné po Českej republike s kapelou Horkýže Slíže.