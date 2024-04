Video: Skupina Peter Bič Project vydáva novinku Perly

Skupina Peter Bič Project vydáva novinku s názvom Perly. Je predzvesťou nového albumu, ktorý má vyjsť v druhej polovici tohto roka. Hudbu zložili Michal Mifkovič a Peter Bič, text napísal Michal Mifkovič.





Novinka Perly dostala aj video podobu. Režisérom klipu je Peter Rončík. "Už od začiatku sme vedeli, že klip bude jednoducho energická tancovačka obohatená o dejovú líniu. Chceli sme zachytiť transformáciu postavy hanblivej a osamelej tanečnice v priebehu jednej noci, keď sa 'oslobodí' a nájde svoje miesto na parkete. Musel som preto nájsť spôsob, ako zachytiť energiu a dynamiku a zároveň ponechať priestor na intímnejšie momenty medzi hlavnými postavami," povedal režisér.Aj tento rok má skupina Peter Bič Project naplánované množstvo koncertov po celom Slovensku. "Musím priznať, že nie je jednoduché sa počas hlavnej koncertnej sezóny dostať do štúdia, nahrávať aj tvoriť. Preto nám neostáva nič iné, ako to robiť s predstihom, ale, našťastie, máme veľmi tvorivé obdobie. Nový album by sme chceli vydať niekedy na jeseň. Perly je ďalšia pieseň, ktorá sa na ňom objaví. Určite nebude chýbať ani pieseň Maky a rozhodne Len sa smej, ktorá sa stále hráva v rádiách, a to nás nesmierne teší," hovorí Peter Bič.Okrem nahrávania nových skladieb sa začiatkom roka venovali príprave záznamu z minuloročného turné, ktorý vyšiel pred dvomi týždňami ako 2 CD. Pomenovali ho jednoducho a výstižne Naživo."Už som to spomínal niekoľkokrát, ale je to naozaj tak, už na začiatku turné sme sa dohodli, že skúsime urobiť záznam a nahrávali sme každý koncert. Postupne sme vybrali 15 skladieb, ktoré mapujú naše koncertné turné a cestu po Slovensku. Takže začiatok roka bol celkom silný a aby toho nebolo málo, začiatkom marca sme ešte odohrali dva vypredané klubové koncerty v Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Takže sme celkom v kondícii," doplnil kapelník.