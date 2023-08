Video: Skupiny No Name a Nocadeň predstavujú spoločnú pieseň V pôvodnom znení

Skupiny No Name a Nocadeň predstavujú spoločnú pieseň V pôvodnom znení. Duet Igora Timka a Rasťa Kopinu je z rovnomenného pripravovaného albumu No Name. Timko a Kopina sú bývalými spolužiakmi z konzervatória, ktorí dokonca sedeli v jednej lavici. Ide o prvú umeleckú spoluprácu týchto dvoch kapiel. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



S myšlienkou naspievať spoločný duet prišiel Igor Timko. Hudbu napísal Dušan Timko, text Igor Timko.



"Nocadeň sú autorsky a poeticky výnimoční. Z novej piesne mám pocit, že sa navzájom ťaháme do iných svetov a iných poetík. Rasťo je vnímavý a citlivý človek, poznáme sa od našich študentských čias. Mali sme 15 rokov a študovali sme na hudobno-dramatickom odbore na štátnom Konzervatóriu v Košiciach. Myslím si, že naša spolupráca nebola otázkou prečo, ale kedy," hovorí Igor Timko.



"S Igorom nás spája dlhoročné priateľstvo od strednej školy. Po mojom návrate na konzervatórium sme dokonca sedávali v jednej lavici. A pamätám si aj to, ako mi Igor púšťal ich prvé demosnímky. Naše osudy sú celkom poprepájané, takže spoločná pesnička je iba logickým vyústením. Obaja sme vedeli, čo môžeme od seba po toľkých rokoch čakať, ale aj tak mám pocit, že sme sa navzájom dokázali aj trocha prekvapiť," dodáva Rasťo Kopina.



Scenár a réžiu klipu zverili Jurajovi Lehotskému, za kameru sa postavil Timotej Križka. "V tomto prípade urobili technológie výrazný progres. Dnes máte v podstate neobmedzené možnosti v kombinovaní vrstiev, obrazov farieb, plánov. Okrem toho má Juraj osobitú estetiku. Špeciálne chcem spomenúť aj kameramana Tima Križku, ktorého 'oči' zásadne prispievajú do výsledného efektu videa," doplnil Timko.



Zatiaľ ostatný radový album vydali No Name v roku 2015. Nový album vydajú už v septembri, navyše pripravujú špeciálne turné s kapelou Nocadeň.







Klip V pôvodnom znení: