Video: Slávny boxer sa zadusil croissantom počas televíznej súťaže

BUENOS AIRES 5. novembra (WebNoviny.sk) - Bývalý viacnásobný šampión Južnej Ameriky v boxe sa zadusil croissantom počas televíznej súťaže, ktorej účastníci súťažili o to, kto dokáže zjesť najviac kusov tohto pečiva.Posledné chvíle 56-ročného Argentínčana Maria Mela mohli sledovať televízni diváci v priamom prenose. Bývalý boxerský šampión začal zúrivo gestikulovať smerom k moderátorovi relácie, no všetci si najprv mysleli, že len žartuje.Po chvíli k nemu pribehol lekár, ktorý sedel v hľadisku, vzápätí Mela previezli do nemocnice, kde však už len skonštatovali jeho smrť.