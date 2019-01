VIDEO: SLOVENSKO OPÄŤ POD SNEHOM: Záveje a vietor komplikujú dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

MHD v Bratislave začala premávať podľa grafikonu, prímestské linky meškajú

Bratislava 28. januára (TASR) - Horské priechody Šturec a Donovaly sú pre nákladnú dopravu uzavreté. Kamióny neprejdú ani cez úsek cesty I/51 Hontianske Nemce - Tlstý Vrch - Žemberovce a cestu II/531 v okrese Revúca. O dopravných komplikáciách, ktoré spôsobuje na Slovensku husté sneženie, informuje Slovenská správa ciest."Dohľadnosť do 100 m pre silné sneženia je na diaľniciach a rýchlostných cestách na západnom a strednom Slovensku," dodávajú cestári na webe zjazdnost.sk.Informujú tiež, že vplyvom silného vetra sa na otvorených úsekoch ciest v obvode Nižná Šebastová, Záborské a v okolí Trstenej tvoria snehové jazyky a záveje. So snežením, pri ktorom môže na strednom a severnom Slovensku napadnúť až 35 cm snehu, je podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu potrebné rátať do pondelkového podvečera.V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou sú v plnej permanencii aj hasiči. "Počas posledných piatich hodín pomáhali už pri 29 dopravných nehodách, ktoré vznikli v dôsledku silného sneženia," informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. "Najčastejšie zasahovali v Banskobystrickom a Žilinskom kraji," doplnila.Kým v premávke bratislavskej MHD sa situácia od rána postupne stabilizuje, prímestské autobusové linky výrazne meškajú. TASR to potvrdili hovorcovia dopravcov."Vozidlá MHD začali postupne jazdiť podľa platných cestovných poriadkov," informovala TASR hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.Prímestské autobusové linky, naopak, pre zlé podmienky na cestách zaznamenávajú výrazné, až dvojhodinové meškania. "Situácia je veľmi komplikovaná zo všetkých smerov," povedala o linkách smerujúcich do hlavného mesta zo Záhoria, okolia Pezinka i Senca hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

Husté sneženie komplikovalo dopravu v Bratislave v pondelok 28. januára 2019. Na snímke dopravná situácia pred Prístavným mostom v bratislavskej Petržalke.

Foto: TASR - Miroslav Košírer

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky môžu meškať aj vlaky vychádzajúce z bratislavských vlakových staníc, informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na Twitteri.Na bratislavskom letisku počasie zatiaľ nespôsobuje žiadnu mimoriadnu situáciu. "Vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky môžu mať niektoré lety na prílete a odlete mierne meškanie, no viac-menej platia naplánované časy," informovala TASR hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava Veronika Ševčíková.V Bratislave začalo nadránom snežiť, podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu môže napadnúť až 15 centimetrov snehu. Výstraha pred snežením platí v Bratislave i oblasti Malých Karpát do 12. h.Husté sneženie komplikuje v pondelok dopravu v Nitre a okolí, kde sa na cestách tvoria kolóny. Podľa informácie vedenia spoločnosti Arriva Nitra, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste pod Zoborom, mešká väčšia časť mestských a prímestských liniek.Jednotlivé spoje meškajú v priemere 20 a viac minút, v niektorých prípadoch však meškanie prekročilo hodinu, upozorňuje dopravná spoločnosť. "Aktuálne neobsluhujeme zastávku Prameň na linke 11, ostatné linky premávajú po celej trase," informuje Arriva.Po nočnom snežení v regiónoch Novohrad a Gemer zostal na väčšine ciest v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava čerstvý sneh v hrúbke jedného až troch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.Čerstvý sneh hrubý jeden centimeter sa podľa cestárov nachádza miestami aj na hlavnom južnom ťahu, teda na ceste I/16 v úseku od Lučenca po Brzotín v Rožňavskom okrese. Rovnaké snehové podmienky sú aj v úsekoch rýchlostnej cesty R2 Ožďany – Babin Most v Rimavskosobotskom okrese a Figa – Tornaľa v Revúckom okrese.

Na snímke muž pomocou stroja odpratáva sneh z chodníka počas hustého sneženia v Trnave v pondelok 28. januára 2019.

Foto: TASR - Lukáš Grinaj

S dvojcentimetrovou čerstvou snehovou vrstvou musia vodiči rátať na horskom priechode Soroška pri Rožňave. Čerstvý sneh s hrúbkou jeden centimeter je na horských priechodoch Chorepa nad Klenovcom a Zbojská nad Tisovcom v okrese Rimavská Sobota.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre obidva regióny výstrahu prvého stupňa pred snežením, ktorá potrvá do 18.00 h. Meteorológovia očakávajú na niektorých miestach sneženie, pri ktorom môže napadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu.Cesty na území Prešovského kraja sú momentálne zjazdné, na niektorých miestach sneží, zatiaľ však problémy cestári nehlásia. Dispečer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Jaroslav Štofko informoval, že cesty prvej triedy sú prevažne mokré, na cestách druhej a tretej triedy sa môže vo vyšších polohách nachádzať kašovitá alebo utlačená vrstva posypaného snehu maximálne do troch centimetrov."Všetko je v našom kraji zatiaľ v poriadku a nie je to zďaleka také komplikované ako v iných častiach Slovenska. Trochu nám fúka v oblasti Kežmarku, tvoria sa tam snehové jazyky a záveje, všetko je ale zjazdné bez problémov," zhodnotil situáciu Štofko. Dodal, že hustejšie sneženie na východe očakávajú v popoludňajších hodinách, kedy sa situácia na cestách môže zhoršiť.Problémy zatiaľ nie sú hlásené ani na horských priechodoch. Čerstvý, prípadne kašovitý sneh do dvoch centimetrov je na Podspádoch a Pustom poli, ale aj na cestách vo Vysokých Tatrách. Utlačená a posypaná vrstva snehu do piatich centimetrov je na horských priechodoch Magura a Stráňany.Za uplynulých 24 hodín cestári v kraji prepluhovali takmer 2200 kilometrov ciest, inertným materiálom posypali približne 700 kilometrov a chemicky upravili ďalších zhruba 2000 kilometrov ciest. V teréne bolo 78 mechanizmov, ktoré zasahovali najmä v okresoch Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na pondelok pre celé územie krajiny výstrahu prvého stupňa pred snežením, situáciu môže na niektorých miestach komplikovať aj vietor.Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí dopoludnia prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Popoludní sa vplyvom snehových zrážok a silného vetra zvýši lavínová hrozba v Nízkych Tatrách a Malej Fatre na tretí stupeň.

Na snímke turisti sa prechádzajú po vrchole Lomnického štítu (2 634 metrov nad morom) vo Vysokých Tatrách 27. januára 2019.

Foto: TASR - Oliver Ondráš

Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v pondelok informoval, že vplyvom dlhodobo nízkych teplôt sa v snehovom profile vytvorili nestabilné snehové vrstvy. "Nebezpečné sú hlavne svahy a žľaby severných a severovýchodných orientácií. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciách, je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch. Bezprostredne po snežení je možný výskyt aj samovoľných lavín menších rozmerov," upozornil.Ráno prevládalo v horských oblastiach Slovenska zamračené počasie so silným vetrom, ktorý dosahoval v najvyšších polohách v nárazoch 90 kilometrov za hodinu. Oteplilo sa, teploty dosahovali od mínus deviatich stupňov Celzia v najvyšších polohách po mínus jeden stupeň na podhorí. Za posledných 24 hodín pripadlo do desať centimetrov nového prachového, v nižších polohách vlhkého snehu. "Počas dňa však očakávame výraznejšie sneženie," uzavrel Buliak.