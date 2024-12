Video: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov hostilo s tradičnou večerou Veľvyslanectvo SR v Ottawe

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvovala už tradične štedrú večeru v dejisku juniorských majstrovstiev sveta. Mužstvu trénera Ivana Feneša ju prichystalo pár hodín pred štartom šampionátu Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v kanadskej Ottawe. Miestny šéfkuchár Mário Sládek nachystal pravú domácu kapustnicu, vyprážanú rybu i rezne s majonézovým šalátom a sladkú bodku v podobe krémešu.



Nechýbalo tradičné rozdávanie darčekov spod vianočného stromčeka. Slovenská štedrá večera v spolupráci s veľvyslanectvom bola pre hráčov prekvapením. Dozvedeli sa o ňom až počas Štedrého dňa. V minulosti sa slovenské výpravy počas pobytu v Kanade borili s rôznymi ťažkosťami. V dejiskách mimo Ottawy im kuchári pripravili kapustnicu na rôzne spôsoby, ktoré nemali polievkový charakter. Náročnou výzvou kanadských kuchárov bol spravidla majonézový šalát. Máloktorí sa priblížili k tradičnej slovenskej verzii. "Po skoro piatich mesiacoch, ktoré som strávil v zámorí, som konečne mohol jesť tradičné slovenské jedlo. Milujem majonézový šalát a vyprážané rezne, to je moje. Kapustnica bola taktiež skvelá. Chutila rovnako ako doma. Akurát majonézový šalát som zvyknutý jesť bez hrachu, no tentoraz mi to vôbec nevadilo," uviedol pre portál hockeyslovakia.sk útočník Daniel Jenčko.



Obranca Maxim Štrbák absolvoval už štvrtú štedrú večeru. Prvú pred troma rokmi na šampionáte 2022 v kanadskom Edmontone, ktorý následne zrušili pre rozmach ochorenia COVID-19. Tá rovnako ako o rok neskôr v Monctone mala hotelový charakter. Minulý rok sa Slováci počas šampionátu v Göteborgu vybrali na hodinovú cestu do dedinky Kinna, kde sa o tradičnú chuť domova postaral Slovák žijúci na severe Európy Zdenko Sojka s rodinou. Tento rok navaril šéfkuchár Mário Sládek pracujúci na veľvyslanectve v Ottawe. "Všetky štedré večere boli svojím spôsobom špeciálne. Vždy je skvelé byť pokope s chlapcami, veľmi si to užívam. Aj tento rok bola večera mimoriadne chutná," povedal Štrbák.



Slovákov hostila veľvyslankyňa Viera Grigová, manželka niekdajšieho trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Stanislava Grigu. Obaja spolu s ďalšími pracovníkmi ambasády vítali slovenskú výpravu a strávili s nimi štedrú večeru. "Jedlo azda najviac pripomína domov, keď sme v cudzine. Bolo však skvelé vidieť Slovákov, krajanov, ktorí tu žijú. Veľmi si cením čas strávený s chlapcami. Čas do prvého zápasu sa kráti. Každým tréningom sme lepší a lepší. Partia sa kryštalizuje veľmi dobre, preto verím, že 26. decembra, v deň prvého zápasu proti Švédsku, budeme všetci pripravení," dodal Štrbák pre hockeyslovakia.sk.