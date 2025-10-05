Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

05. októbra 2025

Video: Slovenský film Otec získal hlavnú cenu na festivale v Zürichu


Slávnostné odovzdávanie cien v sobotu večer bolo vyvrcholením 21. ročníka festivalu v Zürichu, na ktorom bolo ocenených aj mnoho hereckých hviezd.



Film Otec od slovenskej režisérky Terezy Nvotovej získal cenu Zlaté oko ako najlepší film na 21. ročníku filmového festivalu v Zürichu, informoval v sobotu spravodajský web The Hollywood Reporter.


Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami a sleduje milujúceho otca, ktorého život sa rozpadne po tragickej chybe, keď v horúcom lete zabudne svoju dvojročnú dcéru na celý deň v zaparkovanom aute. Batoľa zomrie.

Film mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v auguste 2025. Film súťažil v súťažnej sekcii Orizzonti a získal si veľkú pozornosť médií a kritikov. V kategórii Najlepší zahraničný celovečerný film je nominovaný na tohtoročný 98. ročník udeľovania cien americkej filmovej akadémie.

Porote festivalu v Zürichu predsedal americký režisér a producent Reinaldo Marcus Green.

Vo vyhlásení poroty sa uvádza, že film Otec je príbehom obyčajnej rodiny, ktorá čelí mimoriadnym okolnostiam. „Jeho ústredná postava nie je ani zloduch, ani hrdina, ale človek, ktorý fatálne pochybil,“ uvádza sa vo vyhlásení poroty.

„Film ukazuje, ako táto chyba môže zničiť to, čo máme najradšej, a napriek tomu je vo svojej podstate o súcite, nádeji a odolnosti ľudského ducha. Hlboko nás dojalo remeselné spracovanie a ľudskosť tohto filmu,“ uvádza sa v zdôvodnení poroty.

Slávnostné odovzdávanie cien v sobotu večer bolo vyvrcholením 21. ročníka festivalu v Zürichu, na ktorom bolo ocenených aj mnoho hereckých hviezd, napr. Dakota Johnsonová, Benedict Cumberbatch, Claire Foyová, Wagner Moura, Russell Crowe či Colin Farrell.


