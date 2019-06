VIDEO: Slovenský národný archív na DOD ukázal klenoty i zaujímavosti

Na snímke archívny depot Slovenského národného archívu počas Dňa otvorených dverí v Bratislave 8. júna 2019. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 8. júna (TASR) – Slovenský národný archív (SNA) v sobotu otvára svoje brány pre všetkých ľudí. V priestoroch SNA na Drotárskej ceste v Bratislave návštevníci uvidia reštaurovanie veľkoformátovej mapy v priamom prenose, dozvedia sa o reštaurovaní knižnej väzby a prihlásení účastníci majú možnosť si sami vytvoriť mramorovaný papier.,“ hovorí riaditeľ SNA Ivan Tichý. Počas roka je ľuďom prístupná iba študovňa archívu. Archív podľa Tichého v súčasnosti uchováva takmer 37 kilometrov archívnych dokumentov.Deti i dospelí si môžu potrápiť prsty na písacom stroji či zasúťažiť vo vedomostnom kvíze. Pripravená je aj výzva na rozlúštenie chronostikonu, teda textu, v ktorom súčet hodnoty písmen vyznačených veľkosťou alebo farbou dáva v rímskych číslach letopočet. Svoje tajomstvá odhalí aj knižnica SNA, kde návštevníci môžu nahliadnuť do procesu digitalizácie veľkoplošných dokumentov z obdobia od 13. storočia do súčasnosti.Kto si nestihol pozrieť výstavu Veľký malý muž – M. R. Štefánik v dokumentoch SNA v priestoroch Univerzitnej knižnice, má šancu vidieť ju v Slovenskom národnom archíve, rozšírenú o ďalšie originály dokumentov zo Štefánikovho osobného fondu, ktorý SNA získal z bytu Štefánika v Paríži.Zamestnanci pripravili aj expozíciu archívnych dokumentov k voľbám v 20. storočí.priblížil riaditeľ SNA. Návštevníkov podľa neho najviac zaujímajú rôzne stredoveké listiny, to, ako sa uchovávajú a tiež, ako umeleckí reštaurátori vedia doplniť chýbajúce časti týchto dokumentov.V nedeľu 9. júna je Medzinárodný deň archívov. V tento deň v roku 1948 organizácia UNESCO založila Medzinárodnú radu archívov a pri tejto príležitosti archívy po celom svete ponúkajú verejnosti možnosť nazrieť aj do priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné.