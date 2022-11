Video: Smola a Hrušky oslavuje 25 rokov na turné s Totální Nasazení a predstaví aj nečakanú novinku

Po dvoch rokoch núteného preloženia to do tretice vyšlo. Ako hosť sa v rámci slovenských zastávok predstaví česká legenda z mesta Slaný, kapela Totální Nasazení, ktorá pôsobí obdivuhodných 32 rokov na českej punk-rockovej scéne. Klubové turné má za sebou spoločné skvelé koncerty v českých mestách: Daskabát, Praha, Brno, Pardubice a Most. Smola a Hrušky vyzýva fanúšikov, aby prišli podporiť slovenské koncerty a nielen kapely, ale aj kluby a scénu, pretože bez nich to nemôže a ani nebude fungovať. Svoje posledné slovenské klubové turné na dlhšie obdobie začína už tento piatok 4.11. v Bratislave – Randal club a v sobotu 5.11. v Žiline – Smer klub 77. Ďalej turné pokračuje v mestách: Košice, Prešov, Nové Mesto nad Váhom, Púchov a Humenné, a obe kapely sa tešia na všetkých skalných aj nových fanúšikov.

Novinka Včela je najvzácnejšia z detského projektu Bobot Robot, ktorý sa predstaví aj v rámci turné

Spevák a frontman skupiny Smola a Hrušky už dlhodobo pracuje so svojím tímom aj na detskom projekte. Po rokoch experimentovania a tvorby do šuplíka sa konečne zrodil Bobot Robot, ktorý odštartoval v lete skladbou a klipom Škrečok Lečo. Na turné Totální Hrušky tour predstaví Spoko spolu s Bobotom ďalšiu novinku pesničku Včela je najvzácnejšia, na ktorej sa podieľala skupina Smola a Hrušky a odznie aj v rámci koncertnej šou.

„Teším sa, že práve na oslavách 25 rokov existencie skupiny bude mať detský projekt Bobot svoju svetovú premiéru. Verím, že Bobotova skladba Včela je najvzácnejšia hravo zapadne do koncertného programu a svojim posolstvom a neodolateľnou melódiou zabaví aj fanúšikov skupiny. Bobot odkazuje všetkým: Vážme si včely kým ich máme. Bez nich to nebude ono a bez nich tu nebudú ani ľudia. On už to so svojím plechovým telom nejako vydrží, tak ako sa mu už podarilo padnúť a vstať v servisoch na celom svete počas jeho viac ako storočného robotieho života.”, píše frontman kapely Spoko Kramár.

Videoklip Včela je najvzácnejšia si zobral na starosť dvorný kameraman Pavol Varga. Natáčalo sa v nádhernej ekovčelnici s voľným chovom s názvom Včely Raja, ktorá sa nachádza v areáli Urbariátu Hrabušice v Slovenskom raji. Jednou z hlavných postáv klipu bola samozrejme aj Bobotova kamarátka unikátna obria včela, ktorú môžu deti vidieť a zabaviť sa s ňou v zážitkovej experiment galérii LaborARTórium v Spišskej Novej Vsi.

V tejto neľahkej dobe budú obe kapely veľmi vďačné za podporu a účasť na koncertoch. Fanúšikom sa odmenia jedinečnými koncertnými vystúpeniami, samozrejme aj s možnosťou osobného stretnutia a zábavy po koncertoch.

TOTÁLNÍ HRUŠKY 25 ROKOV SAH TOUR 2022

Predpredaj lístkov: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/totalni-hrusky-tour-25-rokov-smola-hrusky/

04.11. BRATISLAVA / RANDAL CLUB / 20:00

05.11. ŽILINA / SMER KLUB 77 / 20:00

11.11. KOŠICE / COLLOSSEUM CLUB / 19:00

12.11. PREŠOV / STROMORADIE CLUB / 20:00

18.11. NOVÉ MESTO NAD VAHOM / KLUB ZA RAMPAMI / 20:00

19.11. PÚCHOV / QUEENS PUB / 20:00

25.11. HUMENNÉ / HISTORY ART & MUSIC / 21:00