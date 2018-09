VIDEO: SND opäť otvorilo dvere priaznivcom divadla

Na snímke si deti skúšajú časti kostýmov v Umelecko-dekoračných dieľnach Slovenského národného divadla (SND) na Mliekárenskej ulici počas dňa otvorených dverí SND v Bratislave 8. septembra 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Slovenské národné divadlo po roku pripravilo pre priaznivcov divadla v sobotu opäť Deň otvorených dverí. Nesie sa pod názvom Zažite divadlo naozaj. Už pred desiatou hodinou sa pred vstupom do novej divadelnej budovy zišli desiatky návštevníkov, ktorí chcú využiť možnosť dostať sa a prezrieť si priestory, ktoré sú pre nich celý rok neprístupné a skrývajú sa za čiernymi horizontmi javiska sály činohry, opery a baletu aj štúdia novej budovy. Rovnako dopoludnia sa otvorili dvere Umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekarenskej ulici.Každých 30 minút prebiehajú exkurzie do zákulisia činohry, opery a baletu. V prestávkových priestoroch prebiehajú tanečné, hudobné a interaktívne workshopy pre deti. Na autogramiáde v Clube Opera, rozdelenej na päť častí, sa striedajú poprední sólisti umeleckých súborov. V Modrom salóne prebiehajú diskusie na tému Zažite divadlo naozaj s hercami činohry a sólistami opery aj interaktívny projekt Otec, mama, poďte mi čítať. Detské pódium ponúka súťaže pre deti, čítanie kníh s Františkom Kovárom a Gabrielou Dzuríkovou či predstavenie Baletnej prípravky SND.Na tvorivých dielňach sú pre deti aj ich rodičov pripravené reálne divadelné skúšky, možnosť vyskúšať rôzne netradičné kostýmy a rekvizity, herci návštevníkom prezradia, aké kuriózne situácie zažili na javisku i mimo neho a ako sa im podarilo prekvapiť spoluhráčov, porozprávajú ako sa vynašli, keď sa odrazu v ich pamäti objavilo okno, teda keď im vypadol text.Kúzlo divadla priblížia návštevníkom aj Umelecko-dekoračné dielne SND na Mliekarenskej ulici. Môžu si prezrieť výstavu kostýmov, dekorácií a rekvizít, projekciu histórie dielní či unikátneho dekoračného výťahu. Aj tu sú pripravené tvorivé workshopy pre deti.Starší, mladší aj najmladší majú záujem o všetko, či už o veselé fotografovanie v maskách a fotografiu si odnášajú hneď so sebou, maľovanie na tvár, skúšanie kostýmov, o plagáty z inscenácií, aj čítanie rozprávok. Naša prvá scéna zakončí deň otvorených dverí predstaveniami Snehulienka a sedem pretekárov v historickej budove, Apartmán v hoteli Bristol v sále činohry a inscenáciou Krotká v Štúdiu novej budovy.povedala pre TASR dramaturgička činohry Miriam Kičiňová.