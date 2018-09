Video: Speváčka Ariana Grande sa vyjadrila k úmrtiu svojho expriateľa Mac Millera

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LOS ANGELES 15. septembra (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Ariana Grande sa v piatok vyjadrila k minulotýždňovému úmrtiu svojho bývalého priateľa, amerického rappera Mac Millera. Na Instagram zavesila video, na ktorom sa nebohý rapper smeje a pod ním napísala, že je jej ľúto, že mu nedokázala pomôcť.Rappera našli mŕtveho v jeho dome v Los Angeles minulý piatok, pričom podľa správ médií bolo príčinou jeho úmrtia predávkovanie. Mac Miller a Ariana Grande sa rozišli začiatkom tohto roka po takmer dvojročnom vzťahu."Zbožňovala som ťa od prvého dňa, keď som ťa ako devätnásťročná stretla, a vždy budem. Nemôžem uveriť, že tu už nie si. Idem sa zblázniť, som tak smutná, že neviem, čo mám robiť. Bol si tak dlhý čas mojím najdrahším priateľom. Najviac zo všetkého mi je ľúto, že som nedokázala vyliečiť alebo odstrániť tvoju bolesť. Veľmi som chcela. Najmilšia, najzlatšia duša s démonmi, ktorých si nikdy nezaslúžila. Dúfam, že si OK. Odpočívaj," napísala Ariana Grande.Mac Miller, vlastným menom Malcolm James McCormick, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2007. Debutový album Blue Slide Park vydal v novembri 2011, pričom nahrávka sa dostala na prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200. Nasledovali štúdiovky Watching Movies With The Sound Off (2013), GO:OD AM (2015) a The Divine Feminine. Na konte má tiež jedenásť mixtapeov a dve EP nahrávky - On And On And Beyond (2011) a You (2012).