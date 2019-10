Video: Speváčka Lady Gaga spadla spolu s fanúšikom z pódia počas koncertu v Las Vegas

Lady Gaga

vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016). Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus.



Magazín Forbes ju označil za najvplyvnejšiu celebritu roka 2011 a viackrát ju zaradil medzi najvplyvnejšie ženy sveta. Na konte má deväť cien Grammy a tiež nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015).



Vďaka piesni Shallow zo snímky Zrodila se hviezda (2018) získala Zlatý glóbus aj Oscara, pričom o cenu americkej Akadémie filmových umení a vied sa uchádzala aj ako herečka v hlavnej úlohe tohto filmu.





19.10.2019 (Webnoviny.sk) - Americká speváčka Lady Gaga spadla z pódia, keď počas svojho posledného koncertu v Las Vegas tancovala s fanúšikom. Speváčka pozvala fanúšika na pódium, keď ju však zdvihol, stratil rovnováhu a obaja spadli medzi obecenstvo.O malú chvíľu už bola Lady Gaga s nešťastníkom späť a povedala mu: „Musíš mi sľúbiť, že pre to nebudeš smutný, ano?“ „Sľubujem,“ odpovedal jej priaznivec, ktorého meno bolo Jack.Viacerí účastníci koncertu zverejnili ich pád na sociálnych sieťach. Lady Gaga všetkých uistila, že neutrpela žiadne zranenia.