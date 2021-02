Video: Spevák Juraj Hnilica predstavuje videoklip k piesni 1+1=3

Spevák a skladateľ Juraj Hnilica, ktorý v tomto roku oslávi 20 rokov aktívneho pôsobenia na hudobnej scéne, vydáva nový videoklip k piesni z nového, v poradí tretieho sólového albumu Pohni líca, ktorý vydal v septembri minulého roka. Pieseň 1 + 1 = 3 dostala tentokrát úplne iný vizuál, ako bolo doteraz u interpreta zvykom. Je to animovaný videoklip, ktorý je, ako sám autor hovorí, určitým pokusom o niečo nové. TASR informoval manažér Juraj Suchánek.





Spevák napísal pieseň 1 + 1 = 3, keď si zaspomínal, ako prvýkrát uzrel svoju ženu. „V podstate to celé zapríčinil jej brat, ktorý bol mojim spolužiakom na strednej škole, keď ma jedného dňa zobral k nim domov na návštevu. Prechádzali sme cez ich obývačku, keď som ju uvidel, ako tam sedí na gauči a pozerá sa na TV. Výmena pohľadov sa mi tak zaryla pod kožu, že som sa toho nedokázal zbaviť. Vtedy to malo rýchly spád a som šťastný, že sme už 17 rokov spolu,“ spomína Juraj Hnilica na zoznámenie s partnerkou.„Dlho som premýšľal, aký videoklip k tejto piesni vymyslím. Mojim cieľom je, aby skoro všetky skladby z tohto albumu boli obohatené aj o vizuálnu stránku, ale s touto piesňou som si vôbec nevedel rady,“ hovorí Juraj a dodáva: „Jedného dňa som však dostal nápad vyskúšať animovaný klip. Napísal som scenár, ktorý mi takmer prvoplánovo napadol a začal som sa rozhliadať po možnom tvorcovi. Som veľmi rád, že hneď pri prvom ťuknutí na internet som sa spoznal so šikovným chalanom Adamom Janečkom z Creativum.sk, ktorý svojim ľudským prístupom a vysokou profesionalitou zrealizoval môj nápad.“„Nemôžeme sa tváriť, že sme vytvorili niečo svetoborné, ale budem veľmi rád, keď pieseň poteší nielen mojich fanúšikov, ale možno si získa srdce i niekoho ďalšieho. Doba je, aká je a myslím, že každý počin, ktorý dopomôže aspoň na chvíľu nájsť nejaké pozitívne myšlienky, sa počíta. Určite nie som jediný, ktorému chýbajú živé koncerty a spoločenský život. Toto je aspoň taká malá náplasť, kým sa to celé opäť neotvorí. Verím, že sa už skoro uvidíme na koncertoch a opäť budeme môcť zažívať tie pekné okamihy,“ doplnil martinský rodák Juraj Hnilica.