VIDEO: Športový moderátor jazdil po nákupnom centre na bicykli, ten to nezvládol

Valábik na bicykli v nitrianskom nákupnom centre.

VIDEO: Valábik vyšiel spod pootvorených mreží predajne

16.7.2021 (Webnoviny.sk) -Premávať po nákupnom centre na bicykli nie je povolené, cyklisti môžu svoj dopravný prostriedok maximálne tlačiť vedľa seba. Preto sa mnohí Nitrania v známom nákupnom centre nechápavo obzerali po vysokom mužovi, ktorý okolo nich prešiel na malom červenom bicykli a nejeden aj pohotovo vytiahol mobil a cyklistu si zvečnil. Zvlášť keď zistili, kto to je.Medzi pohotovými okoloidúcimi bol aj Andrej z nitrianskej Klokočiny: „Nechceli sme veriť vlastným očiam, keď okolo nás prešiel cyklista na smiešnom malom bicykli. Dcéra povedala, že je to Valábik, ale ja som jej neveril, tak sme ho sledovali. Zaparkoval do elektropredajne, ktorá mala stiahnutú mrežu, a keď vyšiel na tom retro bicykli von, ukázalo sa, že dcéra mala pravdu,“ popísal nám svoj zážitok čitateľ. „O nejaký čas sme ešte zbadali, že bicykel je rozbitý,“ dodal Andrej.Čo na to bývalý hokejista? „Vysvetlenie je jednoduché. V ten deň sme natáčali spot pre PLANEO Elektro, ktorého nosnou témou je predĺžená záruka na 3 roky zadarmo . Tú PLANEO poskytuje pri nákupe v každej zo svojich 53 predajní aj cez e-shop planeo.sk až do 18.júla. Všimol som si prekvapené tváre ľudí v obchodnom centre, keď som okolo nich prešiel, ale jazdil som bezpečne a žiadna kolízia nevznikla. Ešte aj ten pokazený bicykel bol súčasťou scenára,“ vysvetľuje s úsmevom Boris Valábik.Ako ďalej priznal, cyklistika nepatrí k jeho obľúbeným športom, radšej si zájde do posilky. Zato nakupovať elektro tam, kde sú ochotní a skúsení predajcovia, ho baví. „Verím, že všetci okoloidúci z toho mali rovnako pozitívny zážitok, ako ja, a že aj oni tak radi nakupujú v sieti PLANEO Elektro ,“ povedal nám obľúbený športový moderátor.A čo sa vlastne v Nitre natáčalo? Pozrite si spot, ktorý vzbudil v nákupnom centre taký rozruch.Informačný servis