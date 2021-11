Video: Spoznajte nový domov Celeste Buckingham v skladbe Feel

Aktuálna novinka je predzvesťou pripravovaného albumu.

Základ skladby Feel vznikol ešte na začiatku pandémie. “Je to prvá vec, ktorú som nahrala doma v izolácii,” povedala Celeste Buckingham. S producentom Matejom Vávrom pri tvorbe spolupracovala na diaľku hlavne cez videohovory, jednotlivé časti skladby nahrávali každý samostatne. “Bola to pre nás nová skúsenosť. Ale zistili sme, že sa to dá aj takto a kultúra aspoň takto žije,” dodala. Slová speváčky potvrdzuje aj samotný producent: „Bola to celkom výzva písať a nahrávať skladbu cez videohovory. Vtipné bolo, že sme začali nahrávať, keď ja som bol v Čechách a Celeste na Slovensku a zvyšok sme dokončovali, keď ja som bol na Slovensku a Celeste v Portugalsku.“ Matej Vávra sa teší, že skladba Feel, o ktorej mix a master sa postaral Maiky Beatz, uzrie svetlo sveta.

Počas pobytu na Madeire si Celeste Buckingham na diaľku prevzala štvrtý a poslednýkrát Cenu SOZA pre najhranejšieho mladého autora (do 25 rokov). Životné skúsenosti i nový domov mali aj vplyv na samotnú tvorbu. Do Portugalska odišlo dievča, na Slovensko sa vracia sebavedomá žena s jasným postojom k životu: “Stále sa pohybujem v pope, to ostáva rovnaké. Skladby teraz vychádzajú z iných emócií. Sú od ženy, ktorá si už v živote niečím prešla, je oveľa viac sebavedomá a ovláda lepšie spôsob, ako svoje emócie vyjadriť.“

“Nakrúcanie videoklipu sme plánovali niekoľko mesiacov vopred, keďže sme sa museli prispôsobovať pandemickým opatreniam. Fanúšikovia ma uvidia v rôznych podobách a všetky zobrazené ženy vo videoklipe som ja,” povedala Celeste Buckingham. Spoločne s režisérom Michalom Nemtudom prechádzali viaceré možnosti spracovania skladby, no nakoniec zvíťazila jednoduchosť: “Chcela som poukázať na môj nový domov, Madeiru. Je to krásne miesto a Michal našiel umelecký spôsob ako ju zobraziť. Bavilo ma behať bosonohá po ostrove, len tak si spievať na pláži a, verím, že aj z videoklipu je cítiť čistá emócia, ktorá je za pesničkou Feel.”

Celeste Buckingham - Feel:

Michal Nemtuda pri základnej príprave hľadal tie najkrajšie miesta na ostrove Madeira, ktoré ale nie sú v klipe zobrazené tak ako ich poznáme z pohľadníc alebo dovolenkových fotografií: „Chceli sme jednoduchosť a vyzdvihnúť ženskosť, ktorú má Celeste pred kamerou. V úvode videa je všetko trochu pomalšie, je to spoznávanie sa s divákom pred obrazovkou. Neskôr mu Celeste ukáže energiu, s ktorou pracovala, keď tvorila túto skladbu.“ Pieseň Feel pôsobí na Nemtudu veľmi čisto a tak sa ju snažil aj zobraziť. Využil pritom napríklad kombináciu širokej optiky na zobrazenie krásnej panorámy a úzkych detailov, v ktorých má divák možnosť vidieť Celeste Buckingham.

Fanúšikovia úspešnej speváčky a autorky si ju tak v týchto dňoch môžu vychutnať prostredníctvom nového videoklipu a takisto vystúpení naplánovaných do konca tohto roka. Napríklad 2. decembra 2021 vystúpi Celeste Buckingham spolu s kapelou King Shaolin v košickom kultúrnom centre Kasárne / Kulturpark a 3. decembra v jej obľúbenom klube Blue Note v Novom Meste nad Váhom.