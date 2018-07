VIDEO: Súboj o Ligu majstrov odštartuje Spartak za trest bez divákov

Na snímke hráč FC Spartak Trnava Andrej Kadlec Jarovič počas oficiálneho tréningu pred zajtrajším zápasom 1. predkola Ligy majstrov proti HŠK Zrinjski Mostar v Trnave v utorok 10. júla 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

predpokladané zostavy:

Trnava: Chudý - Kadlec, Godál, Tóth, Čonka - Greššák, Rada - Jirka, Grendel, Čanturišvili - Egho



Mostar: Brkič - Galič, Jakovljevič, Barišič, Stojkič - Rustemovič, Čirjak - Filipovič, Bilbija, Todorovič - Ačimovič

Trnava 10. júla (TASR) - Aj bez tradične silnej fanúšikovskej podpory chcú futbalisti Spartaka Trnava uhrať v úvodnom zápase 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 proti HŠK Zrinjski Mostar výsledok, ktorý ich pred budúcotýždňovou odvetou reálne ponechá v hre o postup. Stredajší súboj sa bude niesť v komornej atmosfére, Spartak si totiž musí odpykať trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) a brány Štadióna Antona Malatinského musia zostať zamknuté. Výnimku tvoria zástupcovia oboch klubov a pracovníci masmédií.Kapitán Boris Godál vníma vystúpenie svojho mužstva v Lige majstrov ako odmenu. "poznamenal Godál, ktorý má skúsenosť s hraním pred prázdnymi tribúnami, keď Spartak v sezóne 2015/2016 nastúpil v 1. predkole Európskej ligy proti maltskému Hibernians (3:0) za zatvorenými bránami svojho štadióna. Situácia sa v stredu zopakuje a Godál ňou nie je nadšený:Futbalisti Spartaka ladili formu na štart novej sezóny na dvoch sústredeniach v Jaslovských Bohuniciach, odohrali päť prípravných zápasov s bilanciou 1-2-2. Najväčším problémom popri zapracovaní nových tvári do mužstva je podľa trénera Radoslava Látala časová tieseň.povedal na utorňajšej tlačovej konferencii nový lodivod Trnavy.Výprava jej súpera z Bosny a Hercegoviny pricestovala na Slovensko už v pondelok podvečer, čím naznačila, že zápasu pripisuje veľký význam. Tréner Mostaru Ante Miše po júnovom žrebe vyhlásil, že šance na postup vidí 50:50 a svoj názor s odstupom času nezmenil.uviedol rodák z chorvátskeho Vukovaru, ktorý pred angažmánom v Mostare pôsobil v období rokov 2015 až 2017 ako asistent Anteho Čačiča pri reprezentácii rodnej vlasti. V európskych súťažiach zatiaľ Mostar dieru do sveta nespravil, vlani však v 2. predkole LM dokázal tuho vzdorovať favorizovanému NK Maribor (1:2 doma, 1:1 vonku). Klub má aj jednu skúsenosť so slovenským futbalom, v sezóne 2009/2010 tiež v 2. predkole LM stroskotal na bratislavskom Slovane (1:0 d, 0:4 v).Zápas Trnava - Mostar povedú bieloruskí rozhodcovia na čele s hlavným Denisom Ščerbakovom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Odveta je na programe v stredu 18. júla o 19.00 h na Štadióne pod Bijelim Brijegom v Mostare opäť v priamom prenose na Dvojke.